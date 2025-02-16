Бийчанин-рецидивист украл банковскую карту, чтобы купить алкоголь, закуску и сигареты
Злоумышленник посетил более десяти магазинов и потратил свыше восьми тысяч рублей
16 февраля 2025, 17:58, ИА Амител
В Бийске молодой человек потерял банковскую карту, вскоре ему начали приходить уведомления о списании средств, и он сразу же обратился в полицию. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Сотрудники полиции оперативно задержали подозреваемого. Им оказался 53-летний ранее судимый бийчанин, который нашел карту на улице.
"За два часа он успел побывать более чем в десяти магазинах и успел потратить более восьми тысяч рублей. Покупал стандартный набор: сигареты, алкоголь, закуску", – рассказали в полиции.
Злоумышленник признал свою вину. В отношении него возбуждено уголовное дело, он находится под подпиской о невыезде.
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