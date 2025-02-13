Жительница Бийска украла карту, чтобы ее сын смог купить себе телефон и наушники

Сама женщина семь раз расплатилась украденной картой в продуктовом магазине

13 февраля 2025, 19:15, ИА Амител

Банковская карта / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

59-летняя жительница Бийска нашла чужую банковскую карту и потратила с нее почти 12 тысяч рублей, сообщили в местной полиции.

20-летняя бийчанка потеряла карту, когда ходила за продуктами. Она осознала это, когда начала получать уведомления о списании средств. За час с ее счета исчезло порядка 12 тысяч рублей. Девушка сразу обратилась в полицию.

Сотрудники уголовного розыска быстро установили личность подозреваемой. Женщина призналась, что нашла карту на улице и успела семь раз использовать ее для покупок в продуктовом магазине.

"Потом найденный "платик" она передала сыну и отправила его в комиссионный магазин приобрести технику. Молодой человек купил телефон и наушники", – рассказали в полиции.

Долго пользоваться покупками семье не пришлось. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье "Кража". Суд избрал ей меру пресечения в виде подписки о невыезде.