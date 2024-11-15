Бийчанин совершил тройную кражу ради выпивки

Мужчина похитил духи, телефон и банковскую карту

15 ноября 2024, 18:02, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: Scott Rodgerson / unsplash.com

35-летний житель Бийска совершил сразу три кражи, чтобы купить спиртное. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Мужчина хотел выпить, но денег в кошельке и на карте у него не было. Тогда он зашел в магазин и взял с витрины несколько флаконов духов, пока продавец отвлекся. Он пронес украденное мимо кассы и вышел на улицу. Похищенное сразу же продал и купил алкоголь.

Через несколько дней он нашел на улице около подъезда телефон и сдал его в комиссионку. На вырученные деньги бийчанин также приобрел спиртное.

Позже на тротуаре горожанин увидел чужую банковскую карту. С ее помощью он купил в ближайшем магазине алкоголь на 19 тыс. рублей.

"Но удача закончилась с приходом сотрудников уголовного розыска. Оказалось, что директор магазина, владелец смартфона и держатель платежного средства, обнаружив пропажу, обратились в полицию", – заключили в ведомстве.

Подозреваемый написал явку с повинной. В отношении него возбудили уголовное дело.