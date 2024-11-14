Россиянин предложил прохожим купить детей и попал в полицию

По словам мужчины, он был пьян и хотел пошутить

14 ноября 2024, 18:00, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: Scott Rodgerson / unsplash.com

В Твери мужчина подходил к прохожим и якобы предлагал им купить детей. За это его задержали полицейские, сообщает РИА Новости.

"В ходе мониторинга СМИ сотрудники полиции выявили в одной из социальных сетей информацию о мужчине, который подходил к прохожим на улице Веселова областного центра и якобы предлагал купить детей", – рассказали в УМВД по Тверской области.

Личность подозреваемого установили и доставили его в отдел полиции.

По словам задержанного, в тот день он был пьян и решил пошутить. При этом заявил, что злого умысла у него не было.

В отношении мужчины составили административный протокол о мелком хулиганстве.