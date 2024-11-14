Россиянин предложил прохожим купить детей и попал в полицию
По словам мужчины, он был пьян и хотел пошутить
14 ноября 2024, 18:00, ИА Амител
Полицейский автомобиль / Фото: Scott Rodgerson / unsplash.com
В Твери мужчина подходил к прохожим и якобы предлагал им купить детей. За это его задержали полицейские, сообщает РИА Новости.
"В ходе мониторинга СМИ сотрудники полиции выявили в одной из социальных сетей информацию о мужчине, который подходил к прохожим на улице Веселова областного центра и якобы предлагал купить детей", – рассказали в УМВД по Тверской области.
Личность подозреваемого установили и доставили его в отдел полиции.
По словам задержанного, в тот день он был пьян и решил пошутить. При этом заявил, что злого умысла у него не было.
В отношении мужчины составили административный протокол о мелком хулиганстве.
22:41:55 14-11-2024
Такие шутки многие не поймут это тоже самое что звякнуть куда либо и сообщить про бомбу.