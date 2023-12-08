Бийчанин убил 92-летнюю пенсионерку, за которой следил полгода, изучая ее образ жизни

После того как убийца узнал, что женщина получает большую пенсию, он начал изучать ее привычки

08 декабря 2023, 14:29, ИА Амител

Фото: sledcom.ru

В Алтайском крае мужчина убил престарелую женщину из-за неплохого дохода в виде пенсии, сообщает региональный СК.

Тело 92-летней жительницы Бийска обнаружили утром 6 декабря. Оперативно был задержан неоднократно судимый 45-летний местный житель.

"На протяжении полугода планировал ограбление пожилой женщины, наблюдая за ее образом жизни. Узнал, что она проживает одна и имеет неплохой доход в виде пенсии. Проник в дом потерпевшей, разбив окно, и нанес женщине несколько ударов по голове, от которых она скончалась", – рассказали в ведомстве.

Мужчина забрал около 50 тысяч рублей и скрылся. Деньги он потратил на алкоголь и наркотики.

Бийчанину грозит до 20 лет лишения свободы за "убийство из корыстных побуждений". Следствие планирует отправить его под стражу.