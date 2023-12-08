НОВОСТИПроисшествия

Бийчанин убил 92-летнюю пенсионерку, за которой следил полгода, изучая ее образ жизни

После того как убийца узнал, что женщина получает большую пенсию, он начал изучать ее привычки

08 декабря 2023, 14:29, ИА Амител

Фото: sledcom.ru
Фото: sledcom.ru

В Алтайском крае мужчина убил престарелую женщину из-за неплохого дохода в виде пенсии, сообщает региональный СК.

Тело 92-летней жительницы Бийска обнаружили утром 6 декабря. Оперативно был задержан неоднократно судимый 45-летний местный житель.

"На протяжении полугода планировал ограбление пожилой женщины, наблюдая за ее образом жизни. Узнал, что она проживает одна и имеет неплохой доход в виде пенсии. Проник в дом потерпевшей, разбив окно, и нанес женщине несколько ударов по голове, от которых она скончалась", – рассказали в ведомстве.

Мужчина забрал около 50 тысяч рублей и скрылся. Деньги он потратил на алкоголь и наркотики.

Бийчанину грозит до 20 лет лишения свободы за "убийство из корыстных побуждений".  Следствие планирует отправить его под стражу.

Фото: unsplash.com

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НОВОСТИПроисшествия
Бийск Убийство

Комментарии 9

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Гость

15:05:13 08-12-2023

"Раскольников, почему вы убили старушку за 20 копеек?" - "Да, а пять старушек- уже рубль!"

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Гость

15:08:59 08-12-2023

За полгода мог и заработать 50 тысяч.

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Гость

15:19:11 08-12-2023

Гость (15:08:59 08-12-2023) За полгода мог и заработать 50 тысяч.... Так он теперь больше, чем 50 тысяч заработал, он 20 лет заработал, гнида.

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Гость

15:20:50 08-12-2023

В России стало опасно быть долгожителем.В СССР, особенно при Леониде Ильиче Брежневе, можно было спокойно передвигаться в ночи всем.

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Гость

12:50:18 09-12-2023

Гость (15:20:50 08-12-2023) В России стало опасно быть долгожителем.В СССР, особенно при... Ой как ошибаетесь. Минимум был при Горбачеве. И помнитепро латентность. Если знаете слово

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гость

15:21:38 08-12-2023

да и за 20 тоже

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Гость

15:48:08 08-12-2023

Он за полгода наблюдений не смог ничего умнее придумать. Мозги совсем растворились

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Гость

16:42:29 08-12-2023

Да,алкоголь и наркотики-это никакое не спопешествование человечеству.

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Гость

17:01:29 08-12-2023

За 50 т.р. бабку убил. Гнида!

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