Бийчанин убил 92-летнюю пенсионерку, за которой следил полгода, изучая ее образ жизни
После того как убийца узнал, что женщина получает большую пенсию, он начал изучать ее привычки
08 декабря 2023, 14:29, ИА Амител
В Алтайском крае мужчина убил престарелую женщину из-за неплохого дохода в виде пенсии, сообщает региональный СК.
Тело 92-летней жительницы Бийска обнаружили утром 6 декабря. Оперативно был задержан неоднократно судимый 45-летний местный житель.
"На протяжении полугода планировал ограбление пожилой женщины, наблюдая за ее образом жизни. Узнал, что она проживает одна и имеет неплохой доход в виде пенсии. Проник в дом потерпевшей, разбив окно, и нанес женщине несколько ударов по голове, от которых она скончалась", – рассказали в ведомстве.
Мужчина забрал около 50 тысяч рублей и скрылся. Деньги он потратил на алкоголь и наркотики.
Бийчанину грозит до 20 лет лишения свободы за "убийство из корыстных побуждений". Следствие планирует отправить его под стражу.
15:05:13 08-12-2023
"Раскольников, почему вы убили старушку за 20 копеек?" - "Да, а пять старушек- уже рубль!"
15:08:59 08-12-2023
За полгода мог и заработать 50 тысяч.
15:19:11 08-12-2023
Гость (15:08:59 08-12-2023) За полгода мог и заработать 50 тысяч.... Так он теперь больше, чем 50 тысяч заработал, он 20 лет заработал, гнида.
15:20:50 08-12-2023
В России стало опасно быть долгожителем.В СССР, особенно при Леониде Ильиче Брежневе, можно было спокойно передвигаться в ночи всем.
12:50:18 09-12-2023
Гость (15:20:50 08-12-2023) В России стало опасно быть долгожителем.В СССР, особенно при... Ой как ошибаетесь. Минимум был при Горбачеве. И помнитепро латентность. Если знаете слово
15:21:38 08-12-2023
да и за 20 тоже
15:48:08 08-12-2023
Он за полгода наблюдений не смог ничего умнее придумать. Мозги совсем растворились
16:42:29 08-12-2023
Да,алкоголь и наркотики-это никакое не спопешествование человечеству.
17:01:29 08-12-2023
За 50 т.р. бабку убил. Гнида!