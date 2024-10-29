Бийчанин угнал мусоровоз для поездки на курорт, проколол колесо и еще угнал мусоровоз

До Белокурихи он все-таки доехал, но теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы

29 октября 2024, 14:10, ИА Амител

Мусоровоз / Фото: unsplash.com / Jack Blueberry

В Алтайском крае будут судить жителя, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнал два мусоровоза, сообщает региональная прокуратура.

"Житель Бийска, находящийся в состоянии опьянения, желая доехать до Белокурихи, угнал мусоровоз. Он воспользовался тем, что автомобиль был не заперт, а ключ находился в замке зажигания", – рассказали в ведомстве.

Во время движения у автомобиля лопнуло колесо. Тогда мужчина на попутке вернулся назад в город и угнал второй мусоровоз. На нем он доехал до Белокурихи, где его задержали. Бийчанину грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее другой житель Бийска угнал мусоровоз, чтобы покататься, и получил два года тюрьмы.