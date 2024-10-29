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Бийчанин угнал мусоровоз для поездки на курорт, проколол колесо и еще угнал мусоровоз

До Белокурихи он все-таки доехал, но теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы

29 октября 2024, 14:10, ИА Амител

Мусоровоз / Фото: unsplash.com / Jack Blueberry
Мусоровоз / Фото: unsplash.com / Jack Blueberry

В Алтайском крае будут судить жителя, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнал два мусоровоза, сообщает региональная прокуратура.

"Житель Бийска, находящийся в состоянии опьянения, желая доехать до Белокурихи, угнал мусоровоз. Он воспользовался тем, что автомобиль был не заперт, а ключ находился в замке зажигания", – рассказали в ведомстве.

Во время движения у автомобиля лопнуло колесо. Тогда мужчина на попутке вернулся назад в город и угнал второй мусоровоз. На нем он доехал до Белокурихи, где его задержали. Бийчанину грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее другой житель Бийска угнал мусоровоз, чтобы покататься, и получил два года тюрьмы.

Бийск забавные истории

Комментарии 3

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Гость

14:58:12 29-10-2024

Джентельмен удачи!

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Гость

15:19:37 29-10-2024

У человека мечта сбылась - махнуть на курорт на мусоровозе! Вот о чем люди мечтают, а не о этих ваших материальных благах…

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Гость

09:10:20 30-10-2024

Красавчег!

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