Бийчанин угнал мусоровоз для поездки на курорт, проколол колесо и еще угнал мусоровоз
До Белокурихи он все-таки доехал, но теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы
29 октября 2024, 14:10, ИА Амител
В Алтайском крае будут судить жителя, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнал два мусоровоза, сообщает региональная прокуратура.
"Житель Бийска, находящийся в состоянии опьянения, желая доехать до Белокурихи, угнал мусоровоз. Он воспользовался тем, что автомобиль был не заперт, а ключ находился в замке зажигания", – рассказали в ведомстве.
Во время движения у автомобиля лопнуло колесо. Тогда мужчина на попутке вернулся назад в город и угнал второй мусоровоз. На нем он доехал до Белокурихи, где его задержали. Бийчанину грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее другой житель Бийска угнал мусоровоз, чтобы покататься, и получил два года тюрьмы.
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