Бийчанин украл для кота несколько пачек корма и бутылку спиртного

Продавщица догнала мужчину на улице

16 января 2025, 13:40, ИА Амител

Кот / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Бийске нетрезвый мужчина попытался украсть еду для кота и алкоголь, но не смог убежать, сообщает полиция наукограда в своем Telegram-канале.

"В торговом зале около алкоголя подозрительно долго стоял покупатель. Заметив пристальный взгляд менеджера, нетрезвый мужчина отошел в другой ряд и взял несколько пачек корма для кошек. Решив, что его никто не видит, он вернулся на прежнее место, схватил бутылку спиртного и побежал к выходу", – рассказали в ведомстве.

Продавщица догнала мужчину на улице. Через несколько минут прибыли сотрудники полиции и задержали 28-летнего бийчанина. Как оказалось, ранее его уже привлекали к уголовной ответственности.