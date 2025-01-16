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Бийчанин украл для кота несколько пачек корма и бутылку спиртного

Продавщица догнала мужчину на улице

16 января 2025, 13:40, ИА Амител

Кот / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Кот / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Бийске нетрезвый мужчина попытался украсть еду для кота и алкоголь, но не смог убежать, сообщает полиция наукограда в своем Telegram-канале.

"В торговом зале около алкоголя подозрительно долго стоял покупатель. Заметив пристальный взгляд менеджера, нетрезвый мужчина отошел в другой ряд и взял несколько пачек корма для кошек. Решив, что его никто не видит, он вернулся на прежнее место, схватил бутылку спиртного и побежал к выходу", – рассказали в ведомстве.

Продавщица догнала мужчину на улице. Через несколько минут прибыли сотрудники полиции и задержали 28-летнего бийчанина. Как оказалось, ранее его уже привлекали к уголовной ответственности.

Бийск питомцы забавные истории

Комментарии 5

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Гость

13:47:54 16-01-2025

Алкоголь был тоже для кота

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Гость

13:57:32 16-01-2025

Гость (13:47:54 16-01-2025) Алкоголь был тоже для кота... Конечно для кота. Это он принуждал своего хозяина воровать алкоголь.

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Михаил

14:20:17 16-01-2025

Понять и простить... Кот это святое!

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Гость

14:29:33 16-01-2025

кот алкоголик - горе в семье

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Гость

15:21:14 16-01-2025

Изучая нашу судебную практику, можно предположить, что бийчанин не укравший пару-тройку миллиардов и не убивший никого не может рассчитывать на условный срок или штраф, поэтому получит лет 6 строгача.

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