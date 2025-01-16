Бийчанин украл для кота несколько пачек корма и бутылку спиртного
Продавщица догнала мужчину на улице
16 января 2025, 13:40, ИА Амител
В Бийске нетрезвый мужчина попытался украсть еду для кота и алкоголь, но не смог убежать, сообщает полиция наукограда в своем Telegram-канале.
"В торговом зале около алкоголя подозрительно долго стоял покупатель. Заметив пристальный взгляд менеджера, нетрезвый мужчина отошел в другой ряд и взял несколько пачек корма для кошек. Решив, что его никто не видит, он вернулся на прежнее место, схватил бутылку спиртного и побежал к выходу", – рассказали в ведомстве.
Продавщица догнала мужчину на улице. Через несколько минут прибыли сотрудники полиции и задержали 28-летнего бийчанина. Как оказалось, ранее его уже привлекали к уголовной ответственности.
13:47:54 16-01-2025
Алкоголь был тоже для кота
13:57:32 16-01-2025
Гость (13:47:54 16-01-2025) Алкоголь был тоже для кота... Конечно для кота. Это он принуждал своего хозяина воровать алкоголь.
14:20:17 16-01-2025
Понять и простить... Кот это святое!
14:29:33 16-01-2025
кот алкоголик - горе в семье
15:21:14 16-01-2025
Изучая нашу судебную практику, можно предположить, что бийчанин не укравший пару-тройку миллиардов и не убивший никого не может рассчитывать на условный срок или штраф, поэтому получит лет 6 строгача.