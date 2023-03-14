Сибиряк на поминках кота ограбил собутыльника и отправился в тюрьму

Кота задавил автомобиль, питомца сразу же похоронили

14 марта 2023, 16:51, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Красноярском крае осудили мужчину, который похитил деньги у знакомого, чтобы помянуть погибшего питомца, сообщает региональное МВД.

Инцидент произошёл в июле 2022 года. 45-летний осуждённый и трое его знакомых распивали спиртное в общежитии. В какой-то момент алкоголь закончился.

"Мужчина сходил за пивом и на обратном пути увидел, что его кота сбил автомобиль. Вместе с собутыльниками похоронил домашнего любимца во дворе, затем отправился в фотоателье, где заказал фотографию кота в траурной рамке", – рассказали в ведомстве.

После этого сибиряк потребовал у знакомого денег на "достойные поминки", но получил отказ.

"Он толкнул потерпевшего, а затем срезал ремешок его сумки, в которой находилось 3,5 тыс. рублей, и забрал её себе", – отметили в МВД.

Мужчину признали виновным в грабеже и отправили в колонию строгого режима на четыре года шесть месяцев.