Сибиряк на поминках кота ограбил собутыльника и отправился в тюрьму
Кота задавил автомобиль, питомца сразу же похоронили
14 марта 2023, 16:51, ИА Амител
В Красноярском крае осудили мужчину, который похитил деньги у знакомого, чтобы помянуть погибшего питомца, сообщает региональное МВД.
Инцидент произошёл в июле 2022 года. 45-летний осуждённый и трое его знакомых распивали спиртное в общежитии. В какой-то момент алкоголь закончился.
"Мужчина сходил за пивом и на обратном пути увидел, что его кота сбил автомобиль. Вместе с собутыльниками похоронил домашнего любимца во дворе, затем отправился в фотоателье, где заказал фотографию кота в траурной рамке", – рассказали в ведомстве.
После этого сибиряк потребовал у знакомого денег на "достойные поминки", но получил отказ.
"Он толкнул потерпевшего, а затем срезал ремешок его сумки, в которой находилось 3,5 тыс. рублей, и забрал её себе", – отметили в МВД.
Мужчину признали виновным в грабеже и отправили в колонию строгого режима на четыре года шесть месяцев.
Комментарии 0