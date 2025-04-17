Бийчанин увидел голую возлюбленную с соседом и жестоко избил ее. Женщина скончалась

Суд приговорил злоумышленника к семи годам колонии строгого режима

17 апреля 2025, 14:13, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Бийске 32-летний мужчина до смерти избил возлюбленную, сообщили в телеграм-канале СУ СКР по Алтайскому краю.

Следствие установило, что в течение трех лет горожанин жил с 41-летней женщиной в общежитии. В октябре 2024 года их на ужин пригласил сосед. Во время застолья мужчина выпил спиртное и ушел в комнату поспать, а возлюбленная осталась в гостях.

"Спустя несколько часов он вернулся за женщиной и увидел ее без одежды. На почве ревности обвиняемый избил гражданскую супругу", – рассказали в СК.

На следующий день бийчанин понял, что женщине стало плохо, и вызвал скорую. Ее доставили в больницу в состоянии комы. Через месяц пострадавшая скончалась, не приходя в сознание.

В итоге суд признал злоумышленника виновным по статье о причинении тяжкого вреда здоровью сожительнице, повлекшего по неосторожности ее смерть и приговорил к семи годам колонии строгого режима.