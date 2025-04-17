Бийчанин увидел голую возлюбленную с соседом и жестоко избил ее. Женщина скончалась
Суд приговорил злоумышленника к семи годам колонии строгого режима
17 апреля 2025, 14:13, ИА Амител
В Бийске 32-летний мужчина до смерти избил возлюбленную, сообщили в телеграм-канале СУ СКР по Алтайскому краю.
Следствие установило, что в течение трех лет горожанин жил с 41-летней женщиной в общежитии. В октябре 2024 года их на ужин пригласил сосед. Во время застолья мужчина выпил спиртное и ушел в комнату поспать, а возлюбленная осталась в гостях.
"Спустя несколько часов он вернулся за женщиной и увидел ее без одежды. На почве ревности обвиняемый избил гражданскую супругу", – рассказали в СК.
На следующий день бийчанин понял, что женщине стало плохо, и вызвал скорую. Ее доставили в больницу в состоянии комы. Через месяц пострадавшая скончалась, не приходя в сознание.
В итоге суд признал злоумышленника виновным по статье о причинении тяжкого вреда здоровью сожительнице, повлекшего по неосторожности ее смерть и приговорил к семи годам колонии строгого режима.
14:22:07 17-04-2025
Видимо сосед покрепче был, и был одетым, если его не побил.
14:28:06 17-04-2025
Гость (14:22:07 17-04-2025) Видимо сосед покрепче был, и был одетым, если его не побил.... Ну сосед ему и не изменял. А если женщина поймет, что бить будут не ее, то так можно долго потом соседей бить, всех все равно не перебить
15:37:45 17-04-2025
Гость (14:28:06 17-04-2025) Ну сосед ему и не изменял. А если женщина поймет, что бить б... Хорошо сказали! 👍
15:02:21 17-04-2025
Гость (14:22:07 17-04-2025) Видимо сосед покрепче был, и был одетым, если его не побил.... Про соседа нет информации, может он в это время за булкой ходил.
14:23:06 17-04-2025
"повлекшего по неосторожности ее смерть " - негодую от такой формулировки.
Не было неосторожности, он её цинично забил.
Садить на пожизненное.
07:42:59 18-04-2025
777 (14:23:06 17-04-2025) "повлекшего по неосторожности ее смерть " - негодую от такой... А она ему не цинично изменяла? Её что наградить нужно?
10:23:49 18-04-2025
Гость (07:42:59 18-04-2025) А она ему не цинично изменяла? Её что наградить нужно?... нет конечно,обязательно забить до смерти, как в пещерном Афганистане
19:42:00 18-04-2025
Гость (07:42:59 18-04-2025) А она ему не цинично изменяла? Её что наградить нужно?... так его ни кто с ш*вой жить насильно не заставлял или куколд-любитель? В чем проблема хорошую девчонку найти? но видимо с хорошими не интересно и скучно? огонька не хватало, ну так получил отношения, которые заслужил, а жизни права лишать никто не давал, он не господь бог, срок должен быть не 7, а пожизненное!
14:25:21 17-04-2025
Вот откуда всякие литературные истории эпичные растут! По синьке заколбасят всякой дичи, а через века лет обрастает легендами и романтизмом.
14:25:50 17-04-2025
О женщины, вам имя — вероломство
15:31:00 17-04-2025
Не вовремя проснулся семерик выхватил, эти тоже могли бы дверь закрыть. Синька зло.
20:33:42 17-04-2025
Любоффь
22:13:45 19-04-2025
Сердце красавицы склонно к измене...