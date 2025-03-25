В Приморье пьяные сельчане до смерти избили мужчину и спрятали труп под мостом
После нападения на пострадавшего злоумышленники украли его телефон и документы
25 марта 2025, 12:45, ИА Амител
Двое нетрезвых сельчан совершили жестокое убийство в Хорольском районе Приморского края. Как сообщает "Восток-Медиа", они спровоцировали конфликт с 37-летним мужчиной, избили его, обокрали, а после попытались скрыть преступление и спрятали тело под мостом в селе Хороль.
Об обнаружении трупа сообщалось 24 марта. Его нашли под мостовым сооружением между улицами Максима Пугача и Лазо. Уже 25 марта следователи сообщили, что нашли подозреваемых в происшествии.
Предварительно установлено, что два нетрезвых сельчанина 20 и 25 лет устроили конфликт и избили мужчину. Когда потерпевший потерял сознание, злоумышленники забрали его телефон и документы. От тяжкого вреда здоровью он скончался.
Сейчас с участием подозреваемых проводятся следственные действия и решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
15:27:30 25-03-2025
ну и списали бы обоих в расход на этом же мосту - ликвидация бандитизма
20:12:19 25-03-2025
чертилы сами спровоцировали конфликт.
если кулаки чесались ну подписали бы контракт и на СВО так нет же им же проще докопаться до постороннего облаять, получить ответку и кулаками помахать.
По любому за шмот спросили, далее как обычно кто по жизни и чьих будешь, получили ответку и давай ручками махать, теперь друг на друга будут сваливать.
одному 20 лет сопляк еще совсем а уже жизнь сломал, тому кому 25 не привыкать видимо назад захотел.
А если тюрьмы не нюхал еще, то на нарах будет скулить как побитая собака, второй тоже.