В Приморье пьяные сельчане до смерти избили мужчину и спрятали труп под мостом

После нападения на пострадавшего злоумышленники украли его телефон и документы

25 марта 2025, 12:45, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Двое нетрезвых сельчан совершили жестокое убийство в Хорольском районе Приморского края. Как сообщает "Восток-Медиа", они спровоцировали конфликт с 37-летним мужчиной, избили его, обокрали, а после попытались скрыть преступление и спрятали тело под мостом в селе Хороль.

Об обнаружении трупа сообщалось 24 марта. Его нашли под мостовым сооружением между улицами Максима Пугача и Лазо. Уже 25 марта следователи сообщили, что нашли подозреваемых в происшествии.

Предварительно установлено, что два нетрезвых сельчанина 20 и 25 лет устроили конфликт и избили мужчину. Когда потерпевший потерял сознание, злоумышленники забрали его телефон и документы. От тяжкого вреда здоровью он скончался.

Сейчас с участием подозреваемых проводятся следственные действия и решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.