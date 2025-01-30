Бийчанин забрал деньги из найденного кошелька и попал под статью
Наличные мужчина сразу же потратил на еду и спиртное
30 января 2025, 12:14, ИА Амител
В Бийске полицейские задержали подозреваемого в краже кошелька, сообщили в пресс-службе МВД Алтайского края.
К правоохранителям обратился молодой человек, который рассказал, что ближе к полуночи он купил кофе в автомате и ушел, забыв бумажник на стойке.
"Этим воспользовался 36-летний бийчанин. Выйдя из продуктового магазина, он увидел чужое портмоне. Мужчина подошел ближе, поставил на полку свои покупки. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, положил находку в карман. На улице житель наукограда забрал 7500 рублей и выкинул бумажник. Деньги сразу же потратил на продукты и спиртное", – рассказали в ведомстве.
Потерпевший обнаружил пропажу только утром. Полицейские оперативно установили и задержали подозреваемого.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело с подпиской о невыезде. До этого он уже привлекался к ответственности.
12:43:41 30-01-2025
Хороший закон, мне вернули кошелек который я потеряла на улице, в ТРЦ деньги кто-то потерял лежат на полу люди видят их и проходят мимо, так что возвращайтесь в те места где вы что-то потеряли есть большая вероятность найти потерянное.
17:47:38 30-01-2025
А мне не вернули! Хотя там по данным можно было это сделать. Ну будьте счастливы! Надеюсь, на нужное потратили.