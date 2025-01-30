В Барнауле 24-летний грабитель повалил женщину на землю и отобрал у нее золотую цепочку
Ранее парень уже был судим. Его заключили под стражу
30 января 2025, 10:51, ИА Амител
В Барнауле полицейские задержали 24-летнего парня за грабеж, сообщили в пресс-службе МВД Алтайского края.
В пункт полиции "Новосиликатный" около трех ночи обратилась 40-летняя горожанка. Она рассказала, что неизвестный похитил у нее золотую цепочку.
"Жительница Барнаула проводила время в одном из баров, где за столик к ней подсел незнакомый мужчина и завел разговор. Впоследствии новый знакомый вызвался проводить горожанку до дома. По дороге у него возник умысел на хищение золотой цепочки с крестиком, которая находилась на шее заявительницы. Злоумышленник повалил ее на землю и сорвал украшение, после чего скрылся", – рассказали в ведомстве.
Утром стражи порядка установили личность подозреваемого и задержали его. Золотую цепочку изъяли по его месту жительства.
В отношении молодого человека возбудили уголовное дело "Грабеж с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья" и заключили его под стражу. Ранее злоумышленник уже был судим.
11:45:11 30-01-2025
Я тоже в 20 лет ограбил комок! Т.к был молодым, хотелось потусить, выпить, девок пощупать..
Но заработков в Барнауле не было..
Их и сейчас нет..
Сочувствую молодежи! Но так устроена жизнь в Барнауле..
Украл, выпил, в тюрьму..
11:52:09 30-01-2025
Петух (11:45:11 30-01-2025) Я тоже в 20 лет ограбил комок! Т.к был молодым, хотелось пот... Ник но ходке дали?
12:42:37 30-01-2025
Musik (11:52:09 30-01-2025) Ник но ходке дали? ... Нет я не петух, я так угораю, я и не сидел, условной отделался!
Я когда напьюсь, менты меня хап и в обезьянник, и я сидельцам говорю, через 1час я пойду домой, а вы будете до утра сидеть и они мне не верят, и я тогда начинаю шоу творить в ментовке! Говорю что я петух..
Через час меня отпускают и я дальше иду бухать..
13:38:05 30-01-2025
Петушок (12:42:37 30-01-2025) Нет я не петух, я так угораю, я и не сидел, условной отделал... А вы затейник! Удачи вам, не нравитесь на идейных.
13:48:29 30-01-2025
Петушок (12:42:37 30-01-2025) Нет я не петух, я так угораю, я и не сидел, условной отделал...
Так было до принятия закона по ЛГБТ, а сейчас будешь наоборот сидеть, а соседей отпустят чтобы ты их не запропагандировал.
12:00:15 30-01-2025
24-летний ---- может искупить
12:17:28 30-01-2025
Гость (12:00:15 30-01-2025) 24-летний ---- может искупить...
Чем? Мародерством? Если человек идиот (грабёж ради каких-то двух тысяч максимум), то его ничто не исправит
12:30:38 30-01-2025
Гость (12:17:28 30-01-2025) Чем? Мародерством? Если человек идиот (грабёж ради каких... Вы ценник на ювелира давно видели?
13:31:41 30-01-2025
Гость (12:17:28 30-01-2025) Чем? Мародерством? Если человек идиот (грабёж ради каких... Золото сильно подорожало, за 2,5 года в три раза (в долларах с 1600 до 2700, ну и сам доллар относительно рубля вырос). Те, у кого дома шкатулка с украшениями, имеют неплохой запас.
14:08:29 30-01-2025
женщина пусть не подает заявление на него. Он сорвав с ее шеи крест на себя ее все грехи взял
и болезни если у нее такие были. Это называется взять крест другого
16:34:53 30-01-2025
Гость (14:08:29 30-01-2025) женщина пусть не подает заявление на него. Он сорвав с ее ше... Бред какой ...
14:26:36 30-01-2025
В середине 90-х местная гопота, в количестве 5 человек "отработала "мою квартиру. В частности, взяли крест, намоленный, подаренный маме в благодарность за большую помощь в лечении бесплодия. Милиция, разумеется, никого не нашла, хотя были свидетели, которые точно указали на негодяев. Но дело кончилось довольно быстро: все участники взлома передохли в течение пары лет. Чужое брать- низззя!
14:51:53 30-01-2025
Гость (14:26:36 30-01-2025) В середине 90-х местная гопота, в количестве 5 человек "отра...
Такая же фигня со знакомыми была. 4 чуваков поехали в Москву строить деревянный храм и стырили пиломатериал с храма и пропили. Все 4 умерли в течение двух лет примерно с разницей в полгода. Все молодые (до 35 лет). Трое когда умерли - четвертый ходил и говорил что скоро и я помру чую, прям как в пункте назначения - реально страшно было. В итоге подрался по пьянке со знакомым и при падении ударился затылком о бетонную плиту - кровоизляние в мозг и труп.