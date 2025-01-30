В Барнауле 24-летний грабитель повалил женщину на землю и отобрал у нее золотую цепочку

Ранее парень уже был судим. Его заключили под стражу

30 января 2025, 10:51, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: Scott Rodgerson / unsplash.com

В Барнауле полицейские задержали 24-летнего парня за грабеж, сообщили в пресс-службе МВД Алтайского края.

В пункт полиции "Новосиликатный" около трех ночи обратилась 40-летняя горожанка. Она рассказала, что неизвестный похитил у нее золотую цепочку.

"Жительница Барнаула проводила время в одном из баров, где за столик к ней подсел незнакомый мужчина и завел разговор. Впоследствии новый знакомый вызвался проводить горожанку до дома. По дороге у него возник умысел на хищение золотой цепочки с крестиком, которая находилась на шее заявительницы. Злоумышленник повалил ее на землю и сорвал украшение, после чего скрылся", – рассказали в ведомстве.

Утром стражи порядка установили личность подозреваемого и задержали его. Золотую цепочку изъяли по его месту жительства.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело "Грабеж с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья" и заключили его под стражу. Ранее злоумышленник уже был судим.