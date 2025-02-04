Бийчанина будут судить за убийство пристававшей к нему 82-летней пьяной женщины
Семь лет мужчина скрывался от правосудия в другом регионе
04 февраля 2025, 12:25, ИА Амител
В Алтайском крае 65-летний мужчина предстанет перед судом по обвинению в особо тяжком преступлении, совершенном в 2017 году, сообщает региональный СК.
Мужчина находился на своем дачном участке в одном из садоводств Бийска. 14 октября к нему приехала сожительница вместе с 82-летней подругой и они все вместе стали распивать спиртное. Когда гражданская супруга уехала домой, ее подруга осталась с бийчанином наедине и начала проявлять знаки внимания.
"Испытывая неприязнь к пожилой женщине, злоумышленник нанес ей множественные телесные повреждения. Увидев, что потерпевшая не подает признаков жизни, с целью сокрытия следов совершенного преступления он замотал ее тело в полиэтилен и на садовой тележке вывез к заброшенному участку, где сбросил в яму и закопал, забросав сухими ветками", – рассказали в ведомстве.
Тело обнаружили только в марте 2018 года в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий. Мужчина в это время скрывался в Ростове-на-Дону.
"На протяжении семи лет продолжалась кропотливая работа следователей СК и оперативных сотрудников полиции по установлению местонахождения мужчины. В ноябре 2024 года его задержали", – отметили в СК.
Бийчанин признался в содеянном. Ему грозит до 15 лет лишения свободы за "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть".
12:45:54 04-02-2025
Мне тоже такое часто снится. Женщина, я не танцую.
13:14:47 04-02-2025
Насчёт приставаний 82-х летней женщины- оооочень сомневаюсь!!! Ещё бы сказал,что она на него просто набросилась и он только превысил самооборону. Хотя следователям и такая версия сгодилась.
13:33:57 04-02-2025
Гость (13:14:47 04-02-2025) Насчёт приставаний 82-х летней женщины- оооочень сомневаюсь!... По пьяни решил ограбить или сам изнасиловать решил, переусердствовал, убил. И давай валить на бабку. А что, она теперь не возразит.
13:39:28 04-02-2025
Мож с разговорами она к нему приставала?..
14:01:56 04-02-2025
Гость (13:39:28 04-02-2025) Мож с разговорами она к нему приставала?.. ... ---------
Хотя... 82 года, поперлась с подругой бухать к алкашу какому то... крепкая бабка то была.
14:43:46 04-02-2025
Гость (14:01:56 04-02-2025) ---------Хотя... 82 года, поперлась с подругой бухать к ... В подобных историях прекрасно всё
22:31:50 04-02-2025
фу. жизнь гнилых алкашей