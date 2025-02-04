Бийчанина будут судить за убийство пристававшей к нему 82-летней пьяной женщины

Семь лет мужчина скрывался от правосудия в другом регионе

04 февраля 2025, 12:25, ИА Амител

Проверка показаний на месте убийства / Фото: СУ СК по Алтайскому краю

В Алтайском крае 65-летний мужчина предстанет перед судом по обвинению в особо тяжком преступлении, совершенном в 2017 году, сообщает региональный СК.

Мужчина находился на своем дачном участке в одном из садоводств Бийска. 14 октября к нему приехала сожительница вместе с 82-летней подругой и они все вместе стали распивать спиртное. Когда гражданская супруга уехала домой, ее подруга осталась с бийчанином наедине и начала проявлять знаки внимания.

"Испытывая неприязнь к пожилой женщине, злоумышленник нанес ей множественные телесные повреждения. Увидев, что потерпевшая не подает признаков жизни, с целью сокрытия следов совершенного преступления он замотал ее тело в полиэтилен и на садовой тележке вывез к заброшенному участку, где сбросил в яму и закопал, забросав сухими ветками", – рассказали в ведомстве.

Тело обнаружили только в марте 2018 года в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий. Мужчина в это время скрывался в Ростове-на-Дону.

"На протяжении семи лет продолжалась кропотливая работа следователей СК и оперативных сотрудников полиции по установлению местонахождения мужчины. В ноябре 2024 года его задержали", – отметили в СК.

Бийчанин признался в содеянном. Ему грозит до 15 лет лишения свободы за "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть".