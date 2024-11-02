Бийчанина оштрафовали на 1 млн рублей за 25-летнюю шкуру снежного барса
Мужчина вину не признал и пояснил, что в 1999 году ему подарили шкуру, но он не знал, чья она
02 ноября 2024, 13:23, ИА Амител
Бийский городской суд вынес приговор жителю за незаконное хранение шкуры снежного барса, занесенного в Красную книгу РФ, сообщает в своем Telegram-канале объединенная пресс-служба судов Алтайского края.
"Подсудимый в период с 2013 по 2022 год, зная о факте занесения снежного барса в Красную книгу РФ, хранил меховое изделие в виде шкуры у себя дома", – говорится в сообщении.
Мужчина вину не признал и пояснил, что в 1999 году ему подарили шкуру, но он не знал, какому виду животного она принадлежит. Шкура хранилась у него дома до момента ее изъятия.
Бийчанину назначено наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы условно со штрафом в размере 1 млн рублей.
14:35:58 02-11-2024
кто ж его сдал то
15:14:36 02-11-2024
Нефиг кого попало в гости звать.
15:18:45 02-11-2024
То есть , если у меня хранится бабушкина шуба из Барса с 1970 г. . Мне ее сжечь? Барс то уже не воскреснет. Бред какой-то
16:22:21 02-11-2024
как-то мутно все, а как же сроки давности? 15 лет за особо тяжкое давно истек? Или я чего-то не понимаю?
17:12:05 02-11-2024
гость (16:22:21 02-11-2024) как-то мутно все, а как же сроки давности? 15 лет за особо т... по отношению к стимулированию сбыта - продажи и ПОКУПКИ шкур исчезающих животных - законодательство право. Почитайте, если интерес такой у вас нездоровый
05:21:03 03-11-2024
Гость (17:12:05 02-11-2024) по отношению к стимулированию сбыта - продажи и ПОКУПКИ шкур...
Батенька, да это ты нездоров. Как и ваше законодательство.
21:20:03 02-11-2024
"продажи и ПОКУПКИ шкур исчезающих животных - законодательство право". Из текста статьи -" ...приговор жителю за незаконное хранение шкуры снежного барса,..." Поэтому и непонятно.