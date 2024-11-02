Бийчанина оштрафовали на 1 млн рублей за 25-летнюю шкуру снежного барса

Мужчина вину не признал и пояснил, что в 1999 году ему подарили шкуру, но он не знал, чья она

02 ноября 2024, 13:23, ИА Амител

Снежный барс / Фото: unsplash.com / MediaEcke

Бийский городской суд вынес приговор жителю за незаконное хранение шкуры снежного барса, занесенного в Красную книгу РФ, сообщает в своем Telegram-канале объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

"Подсудимый в период с 2013 по 2022 год, зная о факте занесения снежного барса в Красную книгу РФ, хранил меховое изделие в виде шкуры у себя дома", – говорится в сообщении.

Мужчина вину не признал и пояснил, что в 1999 году ему подарили шкуру, но он не знал, какому виду животного она принадлежит. Шкура хранилась у него дома до момента ее изъятия.

Бийчанину назначено наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы условно со штрафом в размере 1 млн рублей.