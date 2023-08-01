Бийчанина осудили за убийство женщины, которая высказывала ему претензии
Пара пошла за алкоголем и поссорилась. В ходе конфликта мужчина перерезал сожительнице сонную артерию
01 августа 2023, 19:25, ИА Амител
Жителя Бийска приговорили к длительному тюремному сроку за убийство сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.
Как установили следствие и суд, преступление было совершено ночью в феврале 2023 года в Бийске. Тогда осужденный распивал алкоголь со своей сожительницей. После того как спиртное закончилось, женщина решила сходить за добавкой, при этом высказывая мужчине претензии.
В ходе конфликта мужчина нанес ей ножевое ранение в шею, перерезав сонную артерию.
Мужчина вину признал. Следствие собрало достаточные доказательства, которые суд принял во внимание, назначив ему восемь с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима.
20:17:18 01-08-2023
Главное слово в рассказе сожительница. Или как себя кашолки успокаивают "гражданский брак"... . Живут по собачьи и мрут не по людски.
23:42:12 01-08-2023
Гость (20:17:18 01-08-2023) Главное слово в рассказе сожительница. Или как себя кашолки... Откуда вы такие берётесь, мои родители прожили без регистрации брака вместе 50 лет, гражданский он или сожительство не важно, некоторые в официальном больше года не живут, есть люди, а есть моральные уроды, при чем здесь гражданский или официальный брак, люди спиваются и в официальных браках и убивают друг друга