Бийчанина осудили за убийство женщины, которая высказывала ему претензии

Пара пошла за алкоголем и поссорилась. В ходе конфликта мужчина перерезал сожительнице сонную артерию

01 августа 2023, 19:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Жителя Бийска приговорили к длительному тюремному сроку за убийство сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.

Как установили следствие и суд, преступление было совершено ночью в феврале 2023 года в Бийске. Тогда осужденный распивал алкоголь со своей сожительницей. После того как спиртное закончилось, женщина решила сходить за добавкой, при этом высказывая мужчине претензии.

В ходе конфликта мужчина нанес ей ножевое ранение в шею, перерезав сонную артерию.

Мужчина вину признал. Следствие собрало достаточные доказательства, которые суд принял во внимание, назначив ему восемь с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима.