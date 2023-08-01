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Бийчанина отправили на исправительные работы за разрушения в Парке Победы

Разбитую звезду на территории парка восстановили

01 августа 2023, 12:55, ИА Амител

Жителя Бийска, повредившего звезду в Парке Победы, приговорили к исправительным работам. Отработать ему нужно будет 400 часов.

Напомним, что в марте пьяный горожанин пришел на территорию парка и сломал установленную здесь звезду. На суде отметили, что своими действиями он "нанес ущерб историко-культурному наследию города и тем самым оскорбил чувства граждан, свято берегущих и чтящих свою Родину".

Полицейские оперативно задержали злоумышленника, на него завели дело, а накануне вынесли приговор.

Звезду, которую повредил хулиган, восстановили.

Бийск Происшествия

Комментарии 1

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Гость

13:07:14 01-08-2023

Для того, чтобы пить и буянить здоровья хватает, а для мобилизации не хватает

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