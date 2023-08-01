Бийчанина отправили на исправительные работы за разрушения в Парке Победы

Разбитую звезду на территории парка восстановили

01 августа 2023, 12:55, ИА Амител

Жителя Бийска, повредившего звезду в Парке Победы, приговорили к исправительным работам. Отработать ему нужно будет 400 часов.

Напомним, что в марте пьяный горожанин пришел на территорию парка и сломал установленную здесь звезду. На суде отметили, что своими действиями он "нанес ущерб историко-культурному наследию города и тем самым оскорбил чувства граждан, свято берегущих и чтящих свою Родину".



Полицейские оперативно задержали злоумышленника, на него завели дело, а накануне вынесли приговор.

Звезду, которую повредил хулиган, восстановили.