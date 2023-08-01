Бийчанина отправили на исправительные работы за разрушения в Парке Победы
Разбитую звезду на территории парка восстановили
01 августа 2023, 12:55, ИА Амител
Жителя Бийска, повредившего звезду в Парке Победы, приговорили к исправительным работам. Отработать ему нужно будет 400 часов.
Напомним, что в марте пьяный горожанин пришел на территорию парка и сломал установленную здесь звезду. На суде отметили, что своими действиями он "нанес ущерб историко-культурному наследию города и тем самым оскорбил чувства граждан, свято берегущих и чтящих свою Родину".
Полицейские оперативно задержали злоумышленника, на него завели дело, а накануне вынесли приговор.
Звезду, которую повредил хулиган, восстановили.
13:07:14 01-08-2023
Для того, чтобы пить и буянить здоровья хватает, а для мобилизации не хватает