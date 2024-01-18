НОВОСТИПроисшествия

Бийчанина осудили за выстрел в двух агрессивных бездомных собак с целью защиты

Судья не нашел причин для оправдания мужчины, защищавшего свою собаку от бродячих псов, но наказание смягчил максимально

18 января 2024, 10:43, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Бийске суд назначил наказание местному жителю, у которого не получилось в рамках закона защитить свою собаку, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Алтайского края.

Инцидент произошел 1 декабря 2023 года. Бийчанин, защищая своего питомца, выстрелил в двух собак.

Стоит заметить, что ранее в администрацию города обращались с жалобой на этих безнадзорных собак, однако, как пояснили там, специалисты на место выезжали, но животных найти не смогли.

Дело в отношении мужчины рассмотрели 12 января. Правонарушитель во время судебного заседания вину признал полностью.

"Мировой судья не выявил причины, которые бы объясняли необходимость применения оружия для защиты жизни, здоровья и собственности, а действия правонарушителя не расценены как совершенные в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости", – говорится в сообщении.

Судья заменил наказание в виде административного штрафа на предупреждение, поскольку правонарушение мужчина совершил впервые.

Фото: pxhere.com

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НОВОСТИПроисшествия
Бийск суд Собаки

Комментарии 14

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Гость

10:46:00 18-01-2024

Теперь надо подать иск к администрации города за плохое исполнение своих обязанностей.

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Гость

10:55:48 18-01-2024

И то верно.Если каждый у кого ружьё будет расстреливать бешенных собак...

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Гость

10:58:12 18-01-2024

так ему штраф на предупреждение заменили. а заголовок то какой - осудили! сказали "аяяй, нехорошо делаешь. всё, иди отсюда.

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Гость

11:05:35 18-01-2024

Гость (10:58:12 18-01-2024) так ему штраф на предупреждение заменили. а заголовок то как... Не, сказали "делаешь хорошо, но по дурацким законам мы должны как-нибудь отреагировать"

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Гость

11:21:42 18-01-2024

Гость (10:58:12 18-01-2024) так ему штраф на предупреждение заменили. а заголовок то как... Могли бы просто поощрить.Дело в том что этих бешенных псов он пристрелил без предупредительного выстрела в воздух.

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???

14:12:55 18-01-2024

Гость (11:21:42 18-01-2024) Могли бы просто поощрить.Дело в том что этих бешенных псов о... а надо было сначала им крикнуть, что будет стрелять?

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Гость

15:15:31 18-01-2024

Гость (11:21:42 18-01-2024) Могли бы просто поощрить.Дело в том что этих бешенных псов о... А в воздух сейчас и не нужно стрелять, достаточно просто фразы - стой, применяю оружие и далее стрелять если агрессия не прекратилась. Все. То что собаки конечно же это не поймут, это их личное дело, пуля в тушку сразу все прояснит.

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Гость

11:26:43 18-01-2024

На судью надо иск подать.

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Гость

11:47:16 18-01-2024

и собственности --- так его собака его собственность. Надо пробовать обжаловать

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Гена

11:48:56 18-01-2024

Стрельба в населенном пункте? И даже без штрафа? Непростой стрелок видно...

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Гость

12:16:35 18-01-2024

Все правильно сделал...

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Гость

12:36:05 18-01-2024

Работу администрации делает!

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Гость

15:22:00 18-01-2024

Судья должен знать законы. Собака в общественном месте населенного пункта должен быть с хозяином, на поводке и в наморднике. Бесхозных собак быть не должно, они угрожают здоровью и жизни граждан. Судебное определение главе города есть?

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Гость

09:55:33 19-01-2024

Еще интересно, кто на него заяву написал. Явно не собаки. Может тот, кто за этих собак должен ответить

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