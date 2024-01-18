Бийчанина осудили за выстрел в двух агрессивных бездомных собак с целью защиты

Судья не нашел причин для оправдания мужчины, защищавшего свою собаку от бродячих псов, но наказание смягчил максимально

18 января 2024, 10:43, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Бийске суд назначил наказание местному жителю, у которого не получилось в рамках закона защитить свою собаку, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Алтайского края.

Инцидент произошел 1 декабря 2023 года. Бийчанин, защищая своего питомца, выстрелил в двух собак.

Стоит заметить, что ранее в администрацию города обращались с жалобой на этих безнадзорных собак, однако, как пояснили там, специалисты на место выезжали, но животных найти не смогли.

Дело в отношении мужчины рассмотрели 12 января. Правонарушитель во время судебного заседания вину признал полностью.

"Мировой судья не выявил причины, которые бы объясняли необходимость применения оружия для защиты жизни, здоровья и собственности, а действия правонарушителя не расценены как совершенные в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости", – говорится в сообщении.

Судья заменил наказание в виде административного штрафа на предупреждение, поскольку правонарушение мужчина совершил впервые.