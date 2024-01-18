Бийчанина осудили за выстрел в двух агрессивных бездомных собак с целью защиты
Судья не нашел причин для оправдания мужчины, защищавшего свою собаку от бродячих псов, но наказание смягчил максимально
18 января 2024, 10:43, ИА Амител
В Бийске суд назначил наказание местному жителю, у которого не получилось в рамках закона защитить свою собаку, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Алтайского края.
Инцидент произошел 1 декабря 2023 года. Бийчанин, защищая своего питомца, выстрелил в двух собак.
Стоит заметить, что ранее в администрацию города обращались с жалобой на этих безнадзорных собак, однако, как пояснили там, специалисты на место выезжали, но животных найти не смогли.
Дело в отношении мужчины рассмотрели 12 января. Правонарушитель во время судебного заседания вину признал полностью.
"Мировой судья не выявил причины, которые бы объясняли необходимость применения оружия для защиты жизни, здоровья и собственности, а действия правонарушителя не расценены как совершенные в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости", – говорится в сообщении.
Судья заменил наказание в виде административного штрафа на предупреждение, поскольку правонарушение мужчина совершил впервые.
10:46:00 18-01-2024
Теперь надо подать иск к администрации города за плохое исполнение своих обязанностей.
10:55:48 18-01-2024
И то верно.Если каждый у кого ружьё будет расстреливать бешенных собак...
10:58:12 18-01-2024
так ему штраф на предупреждение заменили. а заголовок то какой - осудили! сказали "аяяй, нехорошо делаешь. всё, иди отсюда.
11:05:35 18-01-2024
Гость (10:58:12 18-01-2024) так ему штраф на предупреждение заменили. а заголовок то как... Не, сказали "делаешь хорошо, но по дурацким законам мы должны как-нибудь отреагировать"
11:21:42 18-01-2024
Гость (10:58:12 18-01-2024) так ему штраф на предупреждение заменили. а заголовок то как... Могли бы просто поощрить.Дело в том что этих бешенных псов он пристрелил без предупредительного выстрела в воздух.
14:12:55 18-01-2024
Гость (11:21:42 18-01-2024) Могли бы просто поощрить.Дело в том что этих бешенных псов о... а надо было сначала им крикнуть, что будет стрелять?
15:15:31 18-01-2024
Гость (11:21:42 18-01-2024) Могли бы просто поощрить.Дело в том что этих бешенных псов о... А в воздух сейчас и не нужно стрелять, достаточно просто фразы - стой, применяю оружие и далее стрелять если агрессия не прекратилась. Все. То что собаки конечно же это не поймут, это их личное дело, пуля в тушку сразу все прояснит.
11:26:43 18-01-2024
На судью надо иск подать.
11:47:16 18-01-2024
и собственности --- так его собака его собственность. Надо пробовать обжаловать
11:48:56 18-01-2024
Стрельба в населенном пункте? И даже без штрафа? Непростой стрелок видно...
12:16:35 18-01-2024
Все правильно сделал...
12:36:05 18-01-2024
Работу администрации делает!
15:22:00 18-01-2024
Судья должен знать законы. Собака в общественном месте населенного пункта должен быть с хозяином, на поводке и в наморднике. Бесхозных собак быть не должно, они угрожают здоровью и жизни граждан. Судебное определение главе города есть?
09:55:33 19-01-2024
Еще интересно, кто на него заяву написал. Явно не собаки. Может тот, кто за этих собак должен ответить