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Бийчанина отправили в колонию за попытку отвоевать алкоголь электрошокером

Больше пяти лет осужденный проведет в тюрьме

21 января 2024, 21:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Жителя Бийска осудили за нападение на кассира в магазине. Об этом сообщили в краевой прокуратуре. 

Мужчина зашел купить алкоголь, но на кассе оказалось, что у него нет денег. Тогда покупатель выхватил пакет с бутылками, ударил продавца электрошокером и сбежал.

В прокуратуре добавили, что обвиняемый также совершил ряд других имущественных преступлений. Он крал у людей детские коляски, снегокат и запчасти для велосипеда.

Суд приговорил мужчину к пяти годам и трем месяцам колонии общего режима.

Бийск Происшествия

Комментарии 1

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Гость

22:31:27 21-01-2024

Креативненько в наукограде

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