Бийчанина отправили в колонию за попытку отвоевать алкоголь электрошокером
Больше пяти лет осужденный проведет в тюрьме
21 января 2024, 21:30, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Жителя Бийска осудили за нападение на кассира в магазине. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.
Мужчина зашел купить алкоголь, но на кассе оказалось, что у него нет денег. Тогда покупатель выхватил пакет с бутылками, ударил продавца электрошокером и сбежал.
В прокуратуре добавили, что обвиняемый также совершил ряд других имущественных преступлений. Он крал у людей детские коляски, снегокат и запчасти для велосипеда.
Суд приговорил мужчину к пяти годам и трем месяцам колонии общего режима.
22:31:27 21-01-2024
Креативненько в наукограде