Курьера с крупной партией наркотиков задержали в Рубцовске
35-летнего мужчину отправили под стражу
21 января 2024, 14:05, ИА Амител
Фото: pxhere.com
35-летнего мужчину с крупной партией наркотиков задержали в Рубцовске. Об этом рассказали в региональном главке МВД.
При задержании у рубцовчанина нашли 16 пакетиков с неизвестным веществом. Позднее эксперты-криминалисты выяснили, что внутри находилось более четырех граммов наркотиков.
На задержанного завели уголовное дело, сейчас он под стражей.
Ранее сообщалось, что у ранее судимого слесаря в Бийске нашли около двух килограммов наркотиков. Мужчина заявил полицейским, что собирал их для личного использования.
15:48:01 21-01-2024
Растрелять или пожизненно.
15:49:51 21-01-2024
Ольга (15:48:01 21-01-2024) Растрелять или пожизненно. ... пожизненно не надо. после того, как сдаст подельников, сразу в расход.
18:06:06 21-01-2024
Четыре грамма, очень огромная партия. Через огромную лупы рассмотрели?