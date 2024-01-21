Курьера с крупной партией наркотиков задержали в Рубцовске

35-летнего мужчину отправили под стражу

21 января 2024, 14:05, ИА Амител

Фото: pxhere.com

35-летнего мужчину с крупной партией наркотиков задержали в Рубцовске. Об этом рассказали в региональном главке МВД.

При задержании у рубцовчанина нашли 16 пакетиков с неизвестным веществом. Позднее эксперты-криминалисты выяснили, что внутри находилось более четырех граммов наркотиков.

На задержанного завели уголовное дело, сейчас он под стражей.

Ранее сообщалось, что у ранее судимого слесаря в Бийске нашли около двух килограммов наркотиков. Мужчина заявил полицейским, что собирал их для личного использования.