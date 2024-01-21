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Курьера с крупной партией наркотиков задержали в Рубцовске

35-летнего мужчину отправили под стражу

21 января 2024, 14:05, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

35-летнего мужчину с крупной партией наркотиков задержали в Рубцовске. Об этом рассказали в региональном главке МВД.

При задержании у рубцовчанина нашли 16 пакетиков с неизвестным веществом. Позднее эксперты-криминалисты выяснили, что внутри находилось более четырех граммов наркотиков.

На задержанного завели уголовное дело, сейчас он под стражей.

Ранее сообщалось, что у ранее судимого слесаря в Бийске нашли около двух килограммов наркотиков. Мужчина заявил полицейским, что собирал их для личного использования. 

Рубцовск борьба с наркотиками

Комментарии 3

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Ольга

15:48:01 21-01-2024

Растрелять или пожизненно.

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Элен без ребят

15:49:51 21-01-2024

Ольга (15:48:01 21-01-2024) Растрелять или пожизненно. ... пожизненно не надо. после того, как сдаст подельников, сразу в расход.

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Гость

18:06:06 21-01-2024

Четыре грамма, очень огромная партия. Через огромную лупы рассмотрели?

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