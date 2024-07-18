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Алтайский студент получил большой срок за отправку лекарств террористам

Молодой человек проведет много лет в колонии строгого режима

18 июля 2024, 12:00, ИА Амител

В Алтайском крае осудили 20-летнего жителя за помощь террористической организации, деятельность которой запрещена на территории России, сообщает региональная ФСБ.

"Молодой человек оказал ресурсную помощь международной террористической организации путем отправки посылки с медикаментами за рубеж по указанному "кураторами" адресу", – рассказали в ведомстве.

Суд приговорил молодого человека к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Алтайский край суд Терроризм

Комментарии 5

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лева

12:27:58 18-07-2024

дебилы с промытыми мозгами раньше орали ауе теперь же нашли новые приключения на опу

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Гость

12:51:21 18-07-2024

У него на спине эмблема американской фирмы. Можно ещё пятёрочку плюсануть

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Гость

13:05:55 18-07-2024

Гость (12:51:21 18-07-2024) У него на спине эмблема американской фирмы. Можно ещё пятёро... Она уже давно китайская.

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гостьЯ

13:12:24 18-07-2024

ишак, пусть гниет в тюрьме

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Гость

02:36:08 19-07-2024

Предателей и изменников надо истреблять безжалостно. Он себя уже проявил и готов и после отбытия участвовать в антигосударственной деятельности на более высоком уровне.

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