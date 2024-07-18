Алтайский студент получил большой срок за отправку лекарств террористам
Молодой человек проведет много лет в колонии строгого режима
18 июля 2024, 12:00, ИА Амител
В Алтайском крае осудили 20-летнего жителя за помощь террористической организации, деятельность которой запрещена на территории России, сообщает региональная ФСБ.
"Молодой человек оказал ресурсную помощь международной террористической организации путем отправки посылки с медикаментами за рубеж по указанному "кураторами" адресу", – рассказали в ведомстве.
Суд приговорил молодого человека к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.
12:27:58 18-07-2024
дебилы с промытыми мозгами раньше орали ауе теперь же нашли новые приключения на опу
12:51:21 18-07-2024
У него на спине эмблема американской фирмы. Можно ещё пятёрочку плюсануть
13:05:55 18-07-2024
Гость (12:51:21 18-07-2024) У него на спине эмблема американской фирмы. Можно ещё пятёро... Она уже давно китайская.
13:12:24 18-07-2024
ишак, пусть гниет в тюрьме
02:36:08 19-07-2024
Предателей и изменников надо истреблять безжалостно. Он себя уже проявил и готов и после отбытия участвовать в антигосударственной деятельности на более высоком уровне.