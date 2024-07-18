Алтайский студент получил большой срок за отправку лекарств террористам

Молодой человек проведет много лет в колонии строгого режима

18 июля 2024, 12:00, ИА Амител

В Алтайском крае осудили 20-летнего жителя за помощь террористической организации, деятельность которой запрещена на территории России, сообщает региональная ФСБ.

"Молодой человек оказал ресурсную помощь международной террористической организации путем отправки посылки с медикаментами за рубеж по указанному "кураторами" адресу", – рассказали в ведомстве.

Суд приговорил молодого человека к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.