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Бийчанину грозит уголовное дело за 20 пойманных рыб

Мужчину поймали, когда он ловил сетью

16 мая 2023, 10:29, ИА Амител

Фото: 22.мвд.рф
Фото: 22.мвд.рф

Правоохранители во время рейдов поймали бийчанина, нарушающего закон. Об этом сообщили в региональном МВД.

Неподалёку от села Стан-Бехтемир 51-летний мужчина ловил рыбу сетью, что запрещено. У него изъяли 20 рыб, среди которых щуки и окуни, а также предметы для ловли.

В действиях бийчанина усмотрели признаки уголовного преступления. 

Полицейские напомнили, что рыбачить при помощи сетей в Алтайском крае нельзя до 20 мая.

Бийск

Комментарии 4

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gnjxgf

11:20:47 16-05-2023

">Слава Богу! ">Слава Богу!

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Гость

12:08:42 16-05-2023

gnjxgf (11:20:47 16-05-2023) ">Слава Богу! ">Слава Богу!... Что с Вами?

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Вова

12:34:23 16-05-2023

Надо сразу пожизненное давать, чего мелочиться. Сейчас - это норма.

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Гость

16:00:02 16-05-2023

Зато на соплякова тралят за здрасьте, у них квота, отстегнули кому надо... А мужика за 20 рыбок свободы лешат. П.С. - Я против браконьерства, и всего запрещённого и ни в коем случае не оправдываю его.

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