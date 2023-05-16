Бийчанину грозит уголовное дело за 20 пойманных рыб

Мужчину поймали, когда он ловил сетью

16 мая 2023, 10:29, ИА Амител

Фото: 22.мвд.рф

Правоохранители во время рейдов поймали бийчанина, нарушающего закон. Об этом сообщили в региональном МВД.

Неподалёку от села Стан-Бехтемир 51-летний мужчина ловил рыбу сетью, что запрещено. У него изъяли 20 рыб, среди которых щуки и окуни, а также предметы для ловли.

В действиях бийчанина усмотрели признаки уголовного преступления.

Полицейские напомнили, что рыбачить при помощи сетей в Алтайском крае нельзя до 20 мая.