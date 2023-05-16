Бийчанину грозит уголовное дело за 20 пойманных рыб
Мужчину поймали, когда он ловил сетью
16 мая 2023, 10:29, ИА Амител
Фото: 22.мвд.рф
Правоохранители во время рейдов поймали бийчанина, нарушающего закон. Об этом сообщили в региональном МВД.
Неподалёку от села Стан-Бехтемир 51-летний мужчина ловил рыбу сетью, что запрещено. У него изъяли 20 рыб, среди которых щуки и окуни, а также предметы для ловли.
В действиях бийчанина усмотрели признаки уголовного преступления.
Полицейские напомнили, что рыбачить при помощи сетей в Алтайском крае нельзя до 20 мая.
11:20:47 16-05-2023
">Слава Богу! ">Слава Богу!
12:08:42 16-05-2023
gnjxgf (11:20:47 16-05-2023) ">Слава Богу! ">Слава Богу!... Что с Вами?
12:34:23 16-05-2023
Надо сразу пожизненное давать, чего мелочиться. Сейчас - это норма.
16:00:02 16-05-2023
Зато на соплякова тралят за здрасьте, у них квота, отстегнули кому надо... А мужика за 20 рыбок свободы лешат. П.С. - Я против браконьерства, и всего запрещённого и ни в коем случае не оправдываю его.