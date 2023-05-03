Рыба погибла сразу в двух новосибирских озёрах, не связанных между собой

Берега водоёмов усеяны мёртвой рыбой

03 мая 2023, 18:00, ИА Амител

Фото: nsk.kp.ru со ссылкой на видео

В Новосибирской области сразу на двух озёрах – Клягино и Чаны, расположенных в разных районах, произошла массовая гибель рыбы, пишет "КП-Новосибирск".

Специалисты пояснили, что причин может быть несколько – малое количество воды, отсутствие кислорода, загнивание водорослей, загрязнение воды.

"Чтобы выяснить точные причины, нужно проводить работы – бурить лунки, но это нереально сделать по всему озеру Чаны из-за большого размера", – отметил эколог Павел Арбатский.

В администрации Сузунского района, где находится озеро Клягино, предположили, что рыба задохнулась, поскольку водоём обмелел и промёрз зимой.

В региональном Минприроды заверили, что выяснят причины гибели рыбы, а полученные данные передадут в Росрыболовство.

Ранее в Алтайском крае произошла массовая гибель рыбы на озере Ракиты, специалисты выясняют причины.