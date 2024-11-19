Бийчанка чуть не лишилась аккаунта на Госуслугах, пытаясь получить выплату на ребенка

Женщина вовремя догадалась, что общается с мошенниками

19 ноября 2024, 13:15, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

Жительнице Бийска позвонили из социальной службы и предложили получить выплаты на ребенка. Однако горожанка быстро поняла, что общается с мошенниками. Об этом сообщает МУ МВД России "Бийское".

Звонивший представился сотрудником социальной службы и пояснил, что женщина может получить дополнительную выплату на ребенка. Для этого нужно было якобы подтвердить учетную запись на "Госуслугах", продиктовав код.

Когда горожанка назвала полученные цифры, ей пришло уведомление на электронную почту. В письме сообщалось о взломе аккаунта. Бийчанка догадалась, что разговаривает с аферистами, и положила трубку. Она обратилась в МФЦ, восстановила доступ и сообщила в полицию о произошедшем.