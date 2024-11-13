В барнаульском лицее потушили пожар

Пострадавших нет

13 ноября 2024, 13:15, ИА Амител

Пожар в лицее / Фото: МЧС Алтайского края

В Барнауле в лицее № 3 по улице Червонной ранним утром 13 ноября произошел пожар, сообщили в МЧС Алтайского края.

В учебном заведении сработала пожарная сигнализация. Прибывшие на место огнеборцы обнаружили, что в подсобном помещении горит телевизор и вещи рядом с ним.

Огонь потушили на 10 "квадратах". Пострадали только стены и вещи.

Пожар в лицее / Фото: МЧС Алтайского края

Предварительная причина произошедшего – нарушение правил пожарной безопасности при использовании электрооборудования.