НОВОСТИПроисшествия

Бийчанка месяц зарабатывала на жизнь, вынося под курткой технику из магазина

В результате девушка оказалась под подпиской о невыезде

09 декабря 2024, 12:25, ИА Амител

Форма сотрудников полиции / Фото: amic.ru
Форма сотрудников полиции / Фото: amic.ru

24-летняя безработная жительница Бийска на протяжении месяца выносила из магазина электронику, чтобы заработать на жизнь. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Девушка нуждалась в деньгах. Для этого она заходила в магазин электроники и незаметно уносила оттуда некрупную технику, которая помещалась под курткой: фен, триммеры, портативные колонки и электрические зубные щетки. За месяц она совершила более пяти таких краж. Пропажу обнаружили в магазине только в конце месяца после ревизии. Управляющий обратился в полицию.

"Полицейские задержали злоумышленницу. Кроме того, удалось установить ее причастность к еще одной краже. Так, подозреваемая еще летом познакомилась на улице с женщиной. Новая приятельница пригласила ее к себе домой. После распития спиртного хозяйка уснула. Гостья не растерялась. Она осмотрела дом и, прихватив около 10 тыс. рублей и золотые украшения, ушла", – добавили в пресс-службе ведомства.

По фактам произошедшего правоохранители возбудили  уголовные дела. Сейчас задержанная находится под подпиской о невыезде.

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Житель Алтая два года отдавал деньги обиженному приятелю под страхом расправы

Вымогатель получил все накопления напуганного мужчины, после чего затребовал 1 млн рублей
НОВОСТИПроисшествия
Бийск Алтайский край

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

12:27:22 09-12-2024

Имитировала большой бюст и заднюю часть тела?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:04:23 09-12-2024

Довели народ

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

05:40:11 10-12-2024

Гость (15:04:23 09-12-2024) Довели народ... Ты идиот?

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров