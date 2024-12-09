Житель Алтая два года отдавал деньги обиженному приятелю под страхом расправы

Вымогатель получил все накопления напуганного мужчины, после чего затребовал 1 млн рублей

09 декабря 2024, 08:50, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Житель Первомайского района под страхом физической расправы отдавал 43-летнему знакомому из Панкрушихинского района деньги на протяжении двух лет ежемесячно. Об этом сообщает Следком по Алтайскому краю.

В 2022 году двое мужчин поругались, разговаривая по телефону. Через несколько дней один из них позвонил другому и стал требовать деньги за моральный ущерб от оскорблений, угрожая расправой в отношении него и его семьи. До ноября 2024 года напуганный сельчанин каждый месяц переводил вымогателю деньги и отдал все свои накопления. Когда злоумышленник затребовал более 1 млн рублей, потерпевший обратился в полицию.

"При силовой поддержке сотрудников Управления Росгвардии по Алтайскому краю обвиняемый был задержан оперативными сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городу Новоалтайску. По ходатайству следователя СК судом в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств по уголовному делу", – сообщили в ведомстве.

Преступнику предъявили обвинение по статье УК РФ "Вымогательство, совершенное в особо крупном размере".