Бийчанка отказалась возвращать ошибочно переведенные ей 60 тыс. рублей
Владелец крупной суммы ошибся в номере счета при онлайн-переводе
17 октября 2024, 16:31, ИА Амител
Житель Бийска перевел 60 тыс. рублей на неверный счет и попросил его владелицу вернуть деньги. Однако возвращать сумму она отказалась, сообщает Объединенная пресс-служба судов Алтайского края.
Мужчина обратился в банк для отмены перевода. Получив отказ, он подал заявление в полицию. Уголовное дело по статье "Мошенничество" возбуждать не стали. Вопрос пришлось решать через суд.
На заседании ответчица согласилась с иском. Она рассказала, что хотела вернуть деньги, но опасалась мошенников. Также в банке ей посоветовали не возвращать деньги.
В ходе рассмотрения дела установлено, что оснований для законного удержания средств у ответчицы нет.
Суд пришел к выводу, что зачисленные на счет деньги являются неосновательным обогащением. Иск удовлетворили.
16:36:30 17-10-2024
Так правильно, что не стала возвращать. Какие добренькие, видите ли не стали натягивать на Мошенниство! Офигеть!
16:55:57 17-10-2024
сейчас начнут всем кидать, мне помню 500 рублей кинули, потом звонили, я говорю приходите налом отдам, мало ли, так мошенники и списывают всю пенсию с карты
18:57:00 17-10-2024
Только к 60 тысячам ответчица заплатит % за пользование чужими деньгами, судебные издержки и расходы истца на адвоката, если такой был. То есть и чужое вернёт и своё теперь приплатит.
09:00:05 20-10-2024
Гость (18:57:00 17-10-2024) Только к 60 тысячам ответчица заплатит % за пользование чужи... С банком пусть расходы делит, там же ей посоветовали не переводить деньги
19:35:57 17-10-2024
А ведь возможно тот понял, что схема не прокатила и в суд пошел такой пушистый. Сейчас очень сложно ошибиться, сто раз высвечивается название или фамилия и уточняют - точно им?
22:51:47 17-10-2024
Закон есть закон - пусть же включится разум:
Подарок никто возвращать НЕ ОБЯЗАН!
00:47:37 19-10-2024
Каждый человек может ошибиться! И что теперь, всех к мошенникам причислять? Совсем люди обезумели!..