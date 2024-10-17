Бийчанка отказалась возвращать ошибочно переведенные ей 60 тыс. рублей

Владелец крупной суммы ошибся в номере счета при онлайн-переводе

17 октября 2024, 16:31, ИА Амител

Молот правосудия / Фото: unsplash.com

Житель Бийска перевел 60 тыс. рублей на неверный счет и попросил его владелицу вернуть деньги. Однако возвращать сумму она отказалась, сообщает Объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

Мужчина обратился в банк для отмены перевода. Получив отказ, он подал заявление в полицию. Уголовное дело по статье "Мошенничество" возбуждать не стали. Вопрос пришлось решать через суд.

На заседании ответчица согласилась с иском. Она рассказала, что хотела вернуть деньги, но опасалась мошенников. Также в банке ей посоветовали не возвращать деньги.

В ходе рассмотрения дела установлено, что оснований для законного удержания средств у ответчицы нет.

Суд пришел к выводу, что зачисленные на счет деньги являются неосновательным обогащением. Иск удовлетворили.