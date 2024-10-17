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Бийчанка отказалась возвращать ошибочно переведенные ей 60 тыс. рублей

Владелец крупной суммы ошибся в номере счета при онлайн-переводе

17 октября 2024, 16:31, ИА Амител

Молот правосудия / Фото: unsplash.com
Молот правосудия / Фото: unsplash.com

Житель Бийска перевел 60 тыс. рублей на неверный счет и попросил его владелицу вернуть деньги. Однако возвращать сумму она отказалась, сообщает Объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

Мужчина обратился в банк для отмены перевода. Получив отказ, он подал заявление в полицию. Уголовное дело по статье "Мошенничество" возбуждать не стали. Вопрос пришлось решать через суд.

На заседании ответчица согласилась с иском. Она рассказала, что хотела вернуть деньги, но опасалась мошенников. Также в банке ей посоветовали не возвращать деньги.

В ходе рассмотрения дела установлено, что оснований для законного удержания средств у ответчицы нет.

Суд пришел к выводу, что зачисленные на счет деньги являются неосновательным обогащением. Иск удовлетворили.

Происшествия суд

Комментарии 7

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Гость

16:36:30 17-10-2024

Так правильно, что не стала возвращать. Какие добренькие, видите ли не стали натягивать на Мошенниство! Офигеть!

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Гость

16:55:57 17-10-2024

сейчас начнут всем кидать, мне помню 500 рублей кинули, потом звонили, я говорю приходите налом отдам, мало ли, так мошенники и списывают всю пенсию с карты

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Гость

18:57:00 17-10-2024

Только к 60 тысячам ответчица заплатит % за пользование чужими деньгами, судебные издержки и расходы истца на адвоката, если такой был. То есть и чужое вернёт и своё теперь приплатит.

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Гость

09:00:05 20-10-2024

Гость (18:57:00 17-10-2024) Только к 60 тысячам ответчица заплатит % за пользование чужи... С банком пусть расходы делит, там же ей посоветовали не переводить деньги

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Гость

19:35:57 17-10-2024

А ведь возможно тот понял, что схема не прокатила и в суд пошел такой пушистый. Сейчас очень сложно ошибиться, сто раз высвечивается название или фамилия и уточняют - точно им?

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Гость

22:51:47 17-10-2024

Закон есть закон - пусть же включится разум:
Подарок никто возвращать НЕ ОБЯЗАН!

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Елена

00:47:37 19-10-2024

Каждый человек может ошибиться! И что теперь, всех к мошенникам причислять? Совсем люди обезумели!..

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