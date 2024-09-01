Барнаульская школьница перевела деньги мошенникам с маминой кредитки

Она хотела получить валюту в игре

01 сентября 2024, 13:45, ИА Амител

Смартфон / Фото: pxhere.com/ru/photo/731237

Девочка из Барнаула перевела деньги мошенникам, потому что хотела получить валюту в игре. Об этом рассказали в региональном МВД.

В полицию поступило заявление от местной жительницы 1987 года рождения. Она сообщила, что ее несовершеннолетняя дочь недавно попросила телефон для просмотра приложения одного из маркетплейсов.

Позже женщина обнаружила, что ее дочь вела переписку с неизвестным человеком. А затем выяснилось, что с ее кредитной карты пропали 20 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили, что девочка по просьбе мошенников перевела им деньги с карты своей матери.

По данному факту возбуждено уголовное дело.