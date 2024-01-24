У жителя Алтая осталось лишь 10 тысяч из 1,3 млн, взятых в кредит для мошенников

Аферисты посоветовали мужчине при оформлении кредита пояснить работникам банка, что деньги нужны для покупки автомобиля

24 января 2024, 12:45, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

В Алтайском крае мужчина перевел мошенникам крупную сумму денег после звонка неизвестного, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратился 29-летний житель села Солоновка, которому накануне позвонил злоумышленник, представился следователем ФСБ и заявил, что кто-то пытается оформить кредит на мужчину. И чтобы аннулировать заем, необходимо получить его лично.

Далее позвонила женщина и представилась сотрудницей банка. Она посоветовала при оформлении кредита пояснить работникам банка, что деньги нужны для покупки автомобиля.

"Потерпевший поехал в Рубцовск, где в одном из банков оформил кредит на 1 300 000 рублей, после проследовал в банкомат и перевел 1 290 000 рублей на продиктованный счет", – рассказали в ведомстве.

После этого сельчанин вернулся домой и понял, что стал жертвой мошенников.