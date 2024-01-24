У жителя Алтая осталось лишь 10 тысяч из 1,3 млн, взятых в кредит для мошенников
Аферисты посоветовали мужчине при оформлении кредита пояснить работникам банка, что деньги нужны для покупки автомобиля
24 января 2024, 12:45, ИА Амител
В Алтайском крае мужчина перевел мошенникам крупную сумму денег после звонка неизвестного, сообщает региональное МВД.
С жалобой в полицию обратился 29-летний житель села Солоновка, которому накануне позвонил злоумышленник, представился следователем ФСБ и заявил, что кто-то пытается оформить кредит на мужчину. И чтобы аннулировать заем, необходимо получить его лично.
Далее позвонила женщина и представилась сотрудницей банка. Она посоветовала при оформлении кредита пояснить работникам банка, что деньги нужны для покупки автомобиля.
"Потерпевший поехал в Рубцовск, где в одном из банков оформил кредит на 1 300 000 рублей, после проследовал в банкомат и перевел 1 290 000 рублей на продиктованный счет", – рассказали в ведомстве.
После этого сельчанин вернулся домой и понял, что стал жертвой мошенников.
12:50:40 24-01-2024
Столько и государство дает, когда в стихию лишаешься крова.
12:57:25 24-01-2024
Вот вы знаете, а таких даже уже не жалко. Несколько лет из всех утюгов про этот вид мошенничества рассказывают. Но нет. Ему следователь позвонил. Ему специалист банка позвонил. Ему папа римский не звонил? А Юрий Гагарин не звонил? Ну раз ты дебил, то и поделом тебе.
13:04:20 24-01-2024
У меня один вопрос! Откуда у сельчан такая ХОРОШАЯ кредитная история, что в лёгкую одобряют мильён с гаком? У меня зарплата сильно выше средней, банки одобряют... тыщ 150 под конские проценты (возьму 150 — верну 450). Что мне сделать, чтобы банк одобрил лимона полтора? А то давно ремонт хочу сделать.
14:13:39 24-01-2024
Гость (13:04:20 24-01-2024) У меня один вопрос! Откуда у сельчан такая ХОРОШАЯ кредитная... потому и не дают вам, что вы с зарплаты накопить 150 тр не можете. Живите по средствам и будет вам счастье.
13:39:05 24-01-2024
Ну давайте разберемся. что нам делать то? пожалеть или скинутся?
17:07:44 24-01-2024
Гость (13:39:05 24-01-2024) Ну давайте разберемся. что нам делать то? пожалеть или скину... Поменять правоохранительные органы на те которые будут находить жуликов и садить