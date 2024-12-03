Бийчанка подала в суд на "Роскосмос" из-за запретной зоны с заправкой

Женщина требует устранить препятствия для владения и пользования территорией

03 декабря 2024, 17:30, ИА Амител

Суд / Фото: unsplash.com / Tingey Injury Law Firm

Жительница Бийска подала в суд на госкорпорацию "Роскосмос" в стремлении устранить препятствия во владении и пользовании земельным участком и АЗС из-за действующей запретной зоны. Об этом сообщает "Банкфакс" со ссылкой на данные Арбитражного суда Алтайского края.

Судя по документам, поводом для обращения в суд стала территория с заправкой, расположенная рядом с предприятием "ФНПЦ-Алтай", – оно входит в структуру госкорпорации. Женщина просит устранить препятствия для использования территории и АЗС – на земле установлена запретная зона, причем еще по приказу советских времен.

Предприятие занимается выполнением оборонзаказа, в связи с чем наличие особой зоны вокруг него объяснимо. Сама бийчанка является индивидуальным предпринимателем, основным видом деятельности которого является розничная торговля топливом.