Бийчанка после длительной асоциальной жизни протрезвела, нашла работу и вернула детей

Ранее суд ограничил ее в родительских правах, детей передали отцу

28 ноября 2024, 10:14, ИА Амител

Судебный пристав / Фото: r22.fssp.gov.ru

В Алтайском крае ограниченная в родительских правах женщина вернула себе трех детей, сообщает региональная ФССП.

Жительница Бийска долгое время вела асоциальный образ жизни, злоупотребляла спиртными напитками и не занималась воспитанием детей. Суд ограничил ее в родительских правах, детей передали отцу.

"Сейчас должница ведет трезвый образ жизни, официально трудоустроена и ежедневно общается с детьми, участвуя в их жизни и воспитании", – рассказали в ведомстве.

Женщина обратилась с иском в суд об отмене ограничения родительских прав в отношении ее несовершеннолетних детей.