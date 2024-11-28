Бийчанка после длительной асоциальной жизни протрезвела, нашла работу и вернула детей
Ранее суд ограничил ее в родительских правах, детей передали отцу
28 ноября 2024, 10:14, ИА Амител
Судебный пристав / Фото: r22.fssp.gov.ru
В Алтайском крае ограниченная в родительских правах женщина вернула себе трех детей, сообщает региональная ФССП.
Жительница Бийска долгое время вела асоциальный образ жизни, злоупотребляла спиртными напитками и не занималась воспитанием детей. Суд ограничил ее в родительских правах, детей передали отцу.
"Сейчас должница ведет трезвый образ жизни, официально трудоустроена и ежедневно общается с детьми, участвуя в их жизни и воспитании", – рассказали в ведомстве.
Женщина обратилась с иском в суд об отмене ограничения родительских прав в отношении ее несовершеннолетних детей.
10:18:27 28-11-2024
На долго собаке стеклянный болтышок?
Женский алкоголизм не излечим
10:30:10 28-11-2024
Гость (10:18:27 28-11-2024) На долго собаке стеклянный болтышок?Женский алкоголизм н... Чо такое стеклянный болтышок?
10:39:45 28-11-2024
Гость (10:30:10 28-11-2024) Чо такое стеклянный болтышок?... Подростёшь поиграишся
12:11:44 28-11-2024
Гость (10:18:27 28-11-2024) На долго собаке стеклянный болтышок?Женский алкоголизм н... А мужской излечим? Ну ну
12:22:39 28-11-2024
Гость (12:11:44 28-11-2024) А мужской излечим? Ну ну... Да. Сейчас я докушиваю бутылочку водочки. И до понедельника буду трезвый. Потому что завтра за руль. А вы так не сможете.