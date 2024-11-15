Алтайские приставы выдумали историю с наследством, чтобы заманить должницу алиментов
Женщина "прилетела" на встречу с якобы нотариусом для получения денег и попала в ловушку
15 ноября 2024, 11:30, ИА Амител
В Алтайском крае судебным приставам пришлось проявить смекалку, чтобы выйти на неплательщицу алиментов, сообщает региональная ФССП.
42-летняя жительница Барнаула накопила долг по алиментам. По адресу регистрации она не проживала, также отсутствовала информация о ее имуществе.
"Разыскник службы запросил у оператора связи номер телефона должницы, затем при телефонном разговоре, представившись нотариусом, пригласил женщину для получения наследства", – рассказали в ведомстве.
Женщина, ничего не подозревая, пришла на встречу. Однако вместо разговора о наследстве ей пришлось давать объяснения, почему не платит алименты своему ребенку.
В результате в отношении должницы составили административный протокол, суд назначил наказание в виде 20 часов обязательных работ.
Ранее в Алтайском крае другую женщину за отказ платить алименты принудили работать восемь месяцев.
11:36:37 15-11-2024
Из рассказа стало ясно что приставы тоже не честные
11:40:32 15-11-2024
А чем это от мошенничества отличается?
11:49:20 15-11-2024
Тот случай, когда мошенничество и обман называют "смекалкой"...
11:50:51 15-11-2024
Три дня поработает на благо горзеленхоза и и все счасливы. Приставы свою работу выполнили, в городе один квадратный метр около краевой администрации очищен, дети этой самки накормлены государством, преступница искупила свою вину.
11:55:14 15-11-2024
По моему мнению, это видение в заблуждения при исполнении, разве это разрешено?! Что за беспредел творят приставы, веры теперь им нет совсем.
11:57:19 15-11-2024
Может и с мошенниками что-то подобное можно придумать, типа их же салом им же по мусалам
12:12:05 15-11-2024
"Введение в заблуждение", "мошенничество".. а был бы мужик - было бы "так ему, козлу, и надо!".
13:00:22 15-11-2024
Неприятные люди. Знавал одного такого.
16:18:35 15-11-2024
Чем приставы отличается от мошенников? Другим путем нельзя определить ее местонахождения?
20:50:03 15-11-2024
Мошенники приставы.
12:35:17 16-11-2024
Какие затейники.