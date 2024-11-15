Алтайские приставы выдумали историю с наследством, чтобы заманить должницу алиментов

Женщина "прилетела" на встречу с якобы нотариусом для получения денег и попала в ловушку

15 ноября 2024, 11:30, ИА Амител

Судебный пристав / Фото: r22.fssp.gov.ru

В Алтайском крае судебным приставам пришлось проявить смекалку, чтобы выйти на неплательщицу алиментов, сообщает региональная ФССП.

42-летняя жительница Барнаула накопила долг по алиментам. По адресу регистрации она не проживала, также отсутствовала информация о ее имуществе.

"Разыскник службы запросил у оператора связи номер телефона должницы, затем при телефонном разговоре, представившись нотариусом, пригласил женщину для получения наследства", – рассказали в ведомстве.

Женщина, ничего не подозревая, пришла на встречу. Однако вместо разговора о наследстве ей пришлось давать объяснения, почему не платит алименты своему ребенку.

В результате в отношении должницы составили административный протокол, суд назначил наказание в виде 20 часов обязательных работ.

Ранее в Алтайском крае другую женщину за отказ платить алименты принудили работать восемь месяцев.