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Алтайские приставы выдумали историю с наследством, чтобы заманить должницу алиментов

Женщина "прилетела" на встречу с якобы нотариусом для получения денег и попала в ловушку

15 ноября 2024, 11:30, ИА Амител

Судебный пристав / Фото: r22.fssp.gov.ru
Судебный пристав / Фото: r22.fssp.gov.ru

В Алтайском крае судебным приставам пришлось проявить смекалку, чтобы выйти на неплательщицу алиментов, сообщает региональная ФССП.

42-летняя жительница Барнаула накопила долг по алиментам. По адресу регистрации она не проживала, также отсутствовала информация о ее имуществе.

"Разыскник службы запросил у оператора связи номер телефона должницы, затем при телефонном разговоре, представившись нотариусом, пригласил женщину для получения наследства", – рассказали в ведомстве.

Женщина, ничего не подозревая, пришла на встречу. Однако вместо разговора о наследстве ей пришлось давать объяснения, почему не платит алименты своему ребенку.

В результате в отношении должницы составили административный протокол, суд назначил наказание в виде 20 часов обязательных работ.

Ранее в Алтайском крае другую женщину за отказ платить алименты принудили работать восемь месяцев.

Судебный пристав / Фото: r22.fssp.gov.ru

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НОВОСТИПроисшествия
Алтайский край Алименты

Комментарии 11

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Гость

11:36:37 15-11-2024

Из рассказа стало ясно что приставы тоже не честные

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Гость

11:40:32 15-11-2024

А чем это от мошенничества отличается?

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Денис

11:49:20 15-11-2024

Тот случай, когда мошенничество и обман называют "смекалкой"...

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Гость

11:50:51 15-11-2024

Три дня поработает на благо горзеленхоза и и все счасливы. Приставы свою работу выполнили, в городе один квадратный метр около краевой администрации очищен, дети этой самки накормлены государством, преступница искупила свою вину.

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Гость

11:55:14 15-11-2024

По моему мнению, это видение в заблуждения при исполнении, разве это разрешено?! Что за беспредел творят приставы, веры теперь им нет совсем.

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Гость

11:57:19 15-11-2024

Может и с мошенниками что-то подобное можно придумать, типа их же салом им же по мусалам

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Гость

12:12:05 15-11-2024

"Введение в заблуждение", "мошенничество".. а был бы мужик - было бы "так ему, козлу, и надо!".

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Гость

13:00:22 15-11-2024

Неприятные люди. Знавал одного такого.

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Гость

16:18:35 15-11-2024

Чем приставы отличается от мошенников? Другим путем нельзя определить ее местонахождения?

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Роман

20:50:03 15-11-2024

Мошенники приставы.

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Гость

12:35:17 16-11-2024

Какие затейники.

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