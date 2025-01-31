Бийчанка разбила стекло в автомобиле скорой помощи, чтобы ее мужа не увезли в больницу

Медики были вынуждены нажать тревожную кнопку, чтобы вызвать росгвардейцев на подмогу

31 января 2025, 11:20, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Жительница Бийска разбила стекло в автомобиле скорой помощи. Она не хотела, чтобы ее мужа увозили в больницу. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Алтайскому краю.

Инцидент произошел на ул. Емельяна Пугачева, куда врачи скорой помощи приехали на вызов к мужчине. Однако увезти его в больницу медики не смогли: пьяная жена бийчанина начала нецензурно выражаться в их адрес, а затем бутылкой разбила лобовое стекло автомобиля. Медработникам пришлось нажать на тревожную кнопку, чтобы вызвать на подмогу Росгвардию.

По факту произошедшего ведется разбирательство.