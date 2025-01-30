Пьяный житель Новосибирска избил курьера из-за прически
Агрессор ударил курьера бутылкой, похвастался перед друзьями и ушел
30 января 2025, 22:35, ИА Амител
В Новосибирске пьяный дебошир избил курьера. По словам очевидцев, конфликт начался из-за внешнего вида потерпевшего, пишет "КП-Новосибирск".
"Я сидела дома с котом, работала. Внезапно услышала, как в подъезде кричат, и звук был, будто кого-то бьют. Я пошла к двери, потому что услышала сильные шлепки. Поняла, что за дверью драка, открыла ее потихоньку и увидела, как избивают парня", – рассказала жительница дома Александра.
Она вызвала полицию и написала о случившемся в домовой чат, призывая соседей прийти на помощь. По словам девушки, агрессор ударил курьера стеклянной бутылкой.
Сам пострадавший позже рассказал в соцсетях, что нападавший был пьян и оскорблял его из-за прически. После избиения злоумышленник похвастался своим поступком друзьям.
"Меня просто избили, как собаку, с криками, что стричь нужно. Человек был пьяный. Затем он в лифте похвастался своим друзьям, и они ушли", – рассказал курьер.
Полицейские уже начали проверку по данному факту. Как рассказали в пресс-службе регионального МВД, правоохранители выезжали на место происшествия.
"От пострадавшего принято заявление, в настоящее время он находится в больнице", – сообщили в ведомстве.
22:49:43 30-01-2025
Причёска была как у Бандеры, или как у Гитлера ?
23:02:38 30-01-2025
С какой стати россияне должны быть толлерантны к гомосятине ?
07:03:31 31-01-2025
Гость (23:02:38 30-01-2025) С какой стати россияне должны быть толлерантны к гомосятине ... вот если я по твоему комментарию определил в тебе гомосятину, я должен тебя избить или ещё сообщить в органы?
07:35:12 31-01-2025
Гость (23:02:38 30-01-2025) С какой стати россияне должны быть толлерантны к гомосятине ... Вы дурак?
09:36:11 31-01-2025
Гость (07:35:12 31-01-2025) Вы дурак?... для определенности фото бы того челика.
а то можт вы б тоже ему плюшек выписали
13:00:46 31-01-2025
Musik (09:36:11 31-01-2025) для определенности фото бы того челика.а то можт вы б то... Еще раз, для ясности - вокруг нас ходят мусики, для которых прическа (например) человека - повод его избить. Недавно такое же тело уложило в нокаут девочку 14 лет, которая проходила мимо тела, причем еще и обойти его постаралась по дуге, но тело было сильнее и проворнее. Первый же вопрос, который задало другое тело в комментах - интересно, за что он ее. То есть приличной такой доле наших сограждан нормально бить людей "за что-то", и неважно, в общем, за что. Они всегда найдут - не та прическа, не та походка, не в то время из дома вышел, просто вышел из дома. Впрочем, ничего удивительного.
23:44:50 30-01-2025
Думаю, ему теперь надо похвастаться своим новым друзьям под нарами.
08:25:32 31-01-2025
Когда побои декриминализировали всех всё устраивало, что уж теперь остаётся только и наблюдать как нелюдя выпустят снова к людям. Парню здоровья! Не опускать руки и вытрясти с нелюдя моральный вред по полной!
12:46:18 31-01-2025
Гость (08:25:32 31-01-2025) Когда побои декриминализировали всех всё устраивало, что уж ... У курьеров, как и у доставщиков пиццы и пр. все не так просто. Если лавочкой заправляет казах, армянин...то русскому там делать нечего.Самые дальние точки,опоздания и мин денег. И наоборот. Выводы делайте сами.
10:26:37 31-01-2025
Хоть бы намекнули, что у парня не так с прической, а то высовываться за дверь страшно, а скоро и без шапок ходить.
12:00:40 31-01-2025
А че он сдачи не дал?
12:06:07 31-01-2025
А что у него было с прической не так? Плюс еще представитель братской республики?
13:25:20 31-01-2025
Внешним видом иногда, кажут и не уважение к обществу.. Поэтому желательно обе стороны выслушать..
14:00:48 31-01-2025
dok_CФ (13:25:20 31-01-2025) Внешним видом иногда, кажут и не уважение к обществу.. Поэто... Я правильно понимаю, что если я, как представитель общества, решу, что вы меня не уважаете, я могу вам выписать с ноги, и вы это одобрите? Или как обычно - с ноги можно всех, кроме вас?