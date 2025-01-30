Пьяный житель Новосибирска избил курьера из-за прически

Агрессор ударил курьера бутылкой, похвастался перед друзьями и ушел

30 января 2025, 22:35, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Новосибирске пьяный дебошир избил курьера. По словам очевидцев, конфликт начался из-за внешнего вида потерпевшего, пишет "КП-Новосибирск".

"Я сидела дома с котом, работала. Внезапно услышала, как в подъезде кричат, и звук был, будто кого-то бьют. Я пошла к двери, потому что услышала сильные шлепки. Поняла, что за дверью драка, открыла ее потихоньку и увидела, как избивают парня", – рассказала жительница дома Александра.

Она вызвала полицию и написала о случившемся в домовой чат, призывая соседей прийти на помощь. По словам девушки, агрессор ударил курьера стеклянной бутылкой.

Сам пострадавший позже рассказал в соцсетях, что нападавший был пьян и оскорблял его из-за прически. После избиения злоумышленник похвастался своим поступком друзьям.

"Меня просто избили, как собаку, с криками, что стричь нужно. Человек был пьяный. Затем он в лифте похвастался своим друзьям, и они ушли", – рассказал курьер.

Полицейские уже начали проверку по данному факту. Как рассказали в пресс-службе регионального МВД, правоохранители выезжали на место происшествия.