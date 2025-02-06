Бийчанка решила улучшить кредитную историю и набрала микрозаймов на 370 тысяч рублей
Девушке срочно требовалась крупная сумма денег, однако она лишь потеряла свои средства
06 февраля 2025, 18:35, ИА Амител
21-летняя жительница поселка Восточного Бийского района попалась на уловку мошенника, представившегося кредитным менеджером, и лишилась 370 тысяч рублей. Об этом сообщает МУ МВД России "Бийское".
Девушке срочно потребовалась крупная сумма, и она решила оформить кредит онлайн. Введя запрос в поисковик, она выбрала один из предложенных сайтов и оставила свои контактные данные.
Почти сразу ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником кредитной организации. Мошенник заявил, что для одобрения займа необходимо "улучшить кредитную историю".
"Мужчина предложил сельчанке свою помощь. Следуя указаниям, она взяла несколько микрокредитов и перевела все деньги ему для якобы досрочного погашения. Но банк никак не одобрял нужную сумму, требовалось еще и еще", – сказано в публикации.
Лишь спустя месяц девушка осознала, что стала жертвой аферистов: "кредитный менеджер" перестал выходить на связь, а долг перед финансовыми организациями достиг 370 тысяч рублей.
Потерпевшая обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.
18:45:16 06-02-2025
Всего то 3700 бакинских..
20:21:57 06-02-2025
Иная молодежь тупее стариков...
21:01:25 06-02-2025
Не жалко. Поделом! Так и надо!
09:46:59 07-02-2025
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10:33:28 07-02-2025
Гость (09:46:59 07-02-2025) Селянка... Захотелось большой и чистой любви? ... Типа у нас в Барнауле дураков меньше!!!!!!!!!!!!!!!