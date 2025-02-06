На Алтае студент после "неожиданного подвоха" перевел мошенникам 116 тысяч рублей
Аферисты разыграли целый спектакль, чтобы обмануть молодого человека
06 февраля 2025, 12:00, ИА Амител
В Алтайском крае 20-летний студент одного из университетов перевел мошенникам деньги, проявив невнимательность из-за занятости, и лишь потом осознал свои действия, сообщает региональное МВД.
"Звонок поступил в одном из мессенджеров. Якобы представитель компании сотовой связи сообщила о необходимости продлить договор, иначе сим-карта будет заблокирована. Так совпало, что молодой человек в этот момент был занят, и, не ожидая никакого подвоха, сообщил код, поступивший в CМC", – рассказали в ведомстве.
После этого позвонили якобы из службы поддержки портала "Госуслуги" и сообщили, что личный кабинет взломан и необходимо перевести деньги на некий резервный счет, чтобы мошенники до них не добрались.
Далее были звонки якобы из Центробанка. В итоге студент перевел на неизвестные счета 116 тысяч рублей, которые находились на кредитке.
"Совершив все манипуляции, молодой человек осознал, что стал жертвой обмана и участником умело разыгранного аферистами спектакля. Когда парень "пришел в себя" и стал анализировать свои действия, то сам даже не понял, как попался", – отметили в МВД.
Правоохранители в очередной раз обратились к жителям края с просьбой проявлять бдительность. Служба поддержки "Госуслуг" и других государственных организаций не звонит и не спрашивает пароли и коды доступа, не просит назвать ответы на контрольные вопросы. Продлевать срок действия сим-карты тоже не требуется.
12:28:54 06-02-2025
да уж, когда я был студентом у меня в кармане на проезд не всегда были деньги
23:17:08 10-02-2025
Гость (12:28:54 06-02-2025) да уж, когда я был студентом у меня в кармане на проезд не в... Просто у вас не было кредитки.
12:32:43 06-02-2025
Будущий юрист из АГУ?
🤣
19:07:58 06-02-2025
ох уж нищие студенты и пенсионеры... еще просят стипендию поднять....совсем уже
23:18:47 10-02-2025
Гость (19:07:58 06-02-2025) ох уж нищие студенты и пенсионеры... еще просят стипендию по... Как вы себе представляете нищего студента, при нынешних расценках на образование?
20:19:02 06-02-2025
Лучше бы пропил