Бийчанка стала победительницей шоу "Давай поженимся"

Девушка стала избранницей 30-летнего американца Хантера

05 ноября 2024, 18:10, ИА Амител

Кадр из передачи "Давай поженимся!" / Rutube-канал "Давай поженимся!"

28-летняя жительница Бийска снялась в телешоу "Давай поженимся". Об этом стало известно из выпуска на Первом канале.

Кристина Махнюк боролась за сердце американца Хантера вместе с остальными участницами. Для жениха она приготовила традиционные блюда русской кухни: холодец и селедку под шубой. Также девушка исполнила современный танец в русском народном костюме.

Познакомившись потенциальными невестами, русско-американский жених выбрал бийчанку Кристину. Особенно он оценил танец девушки.