Бийчанка стала победительницей шоу "Давай поженимся"
Девушка стала избранницей 30-летнего американца Хантера
05 ноября 2024, 18:10, ИА Амител
28-летняя жительница Бийска снялась в телешоу "Давай поженимся". Об этом стало известно из выпуска на Первом канале.
Кристина Махнюк боролась за сердце американца Хантера вместе с остальными участницами. Для жениха она приготовила традиционные блюда русской кухни: холодец и селедку под шубой. Также девушка исполнила современный танец в русском народном костюме.
Познакомившись потенциальными невестами, русско-американский жених выбрал бийчанку Кристину. Особенно он оценил танец девушки.
"Я был очень впечатлен, это было классно. Ты так хорошо танцуешь. Номер от тебя был импровизацией, а значит, все шло из души", – пояснил свой выбор Хантер.
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