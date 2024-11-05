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Бийчанка стала победительницей шоу "Давай поженимся"

Девушка стала избранницей 30-летнего американца Хантера

05 ноября 2024, 18:10, ИА Амител

Кадр из передачи "Давай поженимся!" / Rutube-канал "Давай поженимся!"
Кадр из передачи "Давай поженимся!" / Rutube-канал "Давай поженимся!"

28-летняя жительница Бийска снялась в телешоу "Давай поженимся". Об этом стало известно из выпуска на Первом канале.

Кристина Махнюк боролась за сердце американца Хантера вместе с остальными участницами. Для жениха она приготовила традиционные блюда русской кухни: холодец и селедку под шубой. Также девушка исполнила современный танец в русском народном костюме.

Познакомившись потенциальными невестами, русско-американский жених выбрал бийчанку Кристину. Особенно он оценил танец девушки.

"Я был очень впечатлен, это было классно. Ты так хорошо танцуешь. Номер от тебя был импровизацией, а значит, все шло из души", – пояснил свой выбор Хантер.

Комментарии 2

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Гость

18:11:51 05-11-2024

Когда свадьба?

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Гость1

09:33:57 09-11-2024

Герои нашего времени.

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