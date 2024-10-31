НОВОСТИОбщество

Мать пятерых детей с Алтая ищет свободного "коренастого бородатого смельчака"

Мужчина должен дарить ей цветы, а в ответ она обещает поддержку

31 октября 2024, 11:32, ИА Амител

Кадр из передачи "Давай поженимся!" / Rutube-канал "Давай поженимся!"
Кадр из передачи "Давай поженимся!" / Rutube-канал "Давай поженимся!"

33-летняя многодетная мать из Алтайского края Анна приняла участие в передаче "Давай поженимся!" на Первом канале. Видео опубликовано на Rutube-канале программы. 

"Анна выйдет замуж за коренастого бородатого смельчака, который будет дарить ей охапки цветов, носить с ней одинаковые толстовки и освобождать целый день для исполнения супружеского долга", – говорится в описании к выпуску от 30 октября.

Женщина рассказала, что пишет стихи, поздравления на различные мероприятия: на свадьбу, день рождения, юбилей. Деньги, которые она за это получает, позволяют воспитывать пятерых сыновей. 

Анна требует, чтобы мужчина не препятствовал ее самореализации: "Если я хочу выступать на сцене – я пойду". Покорять мир она намерена своей энергетикой, талантами и красотой.

Она также отметила, что любит уют и готовить, но по желанию. Постоянно заниматься этим не хочет, поскольку для этого есть специально обученные люди и техника. Анна предупредила, что на нее нельзя повышать голос, иначе она "уйдет в блок". В ответ она обещает мужчине поддержку в любом деле, хорошие слова и мотивирование.

"Мужчина должен быть сильный, бесстрашный. Я могу дать мужчине то, что не сможет дать двести женщин. Я для себя неповторимая", – отметила Анна.  

Фото: кадр из видео / телеканал

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НОВОСТИОбщество

Алтайский край мужчины и женщины телевидение

Комментарии 28

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Гость

11:34:43 31-10-2024

Таджик ей в помощь!!!

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Гость

11:39:17 31-10-2024

Разумный человек, беги от такой бабы куда глаза глядят.

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Гость

11:40:37 31-10-2024

и готовить, но по желанию - т.е. никогда

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Гость

11:40:42 31-10-2024

собачку пусть себе заведет.

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Гость

11:44:15 31-10-2024

А предыдущие пятеро коренастых куда тиканули?

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ВВП

12:05:36 31-10-2024

Гость (11:44:15 31-10-2024) А предыдущие пятеро коренастых куда тиканули?... Заблокировала, хотелось бы посмотреть на бородатого, кто это выберет

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Гость

12:50:57 31-10-2024

Гость (11:44:15 31-10-2024) А предыдущие пятеро коренастых куда тиканули?...
Видно побрились так, что теперь не узнаешь

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Тортилла

17:02:04 31-10-2024

Гость (11:44:15 31-10-2024) А предыдущие пятеро коренастых куда тиканули?... Она их съела... 😏👌

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Гость

11:48:38 31-10-2024

собачку пусть себе заведет.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,БОРОДАТУЮ

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Гость

11:50:51 31-10-2024

Уйдет в блок, я для себя неповторимая… Если подобное услышите - сразу разворачивайтесь и уходите. Молча. Ибо это клиника. В данном же случае я предположу не верное само позиционирование изначально. Она подумала, что таким эпатажем привлечет чье-то внимание. Наоборот. При отсутствии природных данных такой бред еще и в голове отобьет у любого вменяемого желание с ней общаться. Итогом станет галочка в ее резюме - снималась на первом канале телевидения. Никакого иного гешефта она не извлечет. Ей бы при пяти детях не так бы себя вести. Ну и про супружеский долг целыми днями она это красиво сказала, как раз чтобы ее повзрослевшие сыновья правильно понимали мамкину сущность.

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Бгг

11:53:49 31-10-2024

6-го решила завести и все от разных? так любит процесс по дню занимацца?

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Гость

11:56:05 31-10-2024

там на передаче вечно треш полный

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Друг

12:03:20 31-10-2024

Да вот и уходят все от хозяюшки!

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Бдыщ...

12:12:31 31-10-2024

Нееее... Такое хозяйство не протянуть...

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Сватья

12:20:22 31-10-2024

Все отвергнутые женихи отписались?

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Гость

13:24:41 31-10-2024

Возможно это театральщина и такой "хитрый" план в расчете подзаработать на ТВ. Но если она действительно верит в ту пургу что она несет, то ей вообще-то мозгоправ нужен ибо уже всё сильно запущено.

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Гость

13:26:46 31-10-2024

воспитывать пятерых сыновей.

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Гость

13:59:40 31-10-2024

ну про выручку от стихов на которую содержать можно 5 детей и прислугу готовящую за нее это звиздеж
в городе такие мамки работают на трех работах и не вывозят. Если нет огорода то не вывезти пятерых
но вот внешние данные у нее есть это факт. Фермера ей надо тоже с детьми

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Юс

14:14:43 31-10-2024

Видимо, не хилые алименты падают)))

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Михалыч

14:09:17 31-10-2024

Прошу прощения, тоже хочется уточнить. Дети от разных пап? Если от одного, возможно трагедия какая-то лишила отца, это одно. Пусть говорит что угодно, может неправильно строит предложения, неразвита разговорная речь, мало ли. Если от разных, охарактеризовала она себя исчерпывающе совершенно...

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Гость

14:12:47 31-10-2024

Может это легенда, чтобы просто на ТВ поугорали, а в реальности актриса без детей и без денег

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Гость

16:12:49 31-10-2024

Гость (11:40:42 31-10-2024) собачку пусть себе заведет. ... собачка ни в чем не виновата!

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Гость

16:58:27 31-10-2024

С таким прицепом и еще секса хочет

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Гость

17:09:48 31-10-2024

Наклепала пятерых иди и воспитывай , кукла

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Маша

17:16:26 31-10-2024

Хорошая девчонка . 5 детей. Она уже самая счастливая. Если будет рядом хороший парень, будет ещё лучше. У нее вот так просто сложилось.

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Илья

18:26:50 31-10-2024

Бородатого коренастого оленя рога имеются.

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Гость

19:27:23 31-10-2024

Илья (18:26:50 31-10-2024) Бородатого коренастого оленя рога имеются.... Супруге спасибо сказал? Больше тебя никто так наградить не мог.

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Наталья

10:05:54 01-11-2024

Да уж... Точно клиника)

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