Мать пятерых детей с Алтая ищет свободного "коренастого бородатого смельчака"
Мужчина должен дарить ей цветы, а в ответ она обещает поддержку
31 октября 2024, 11:32, ИА Амител
33-летняя многодетная мать из Алтайского края Анна приняла участие в передаче "Давай поженимся!" на Первом канале. Видео опубликовано на Rutube-канале программы.
"Анна выйдет замуж за коренастого бородатого смельчака, который будет дарить ей охапки цветов, носить с ней одинаковые толстовки и освобождать целый день для исполнения супружеского долга", – говорится в описании к выпуску от 30 октября.
Женщина рассказала, что пишет стихи, поздравления на различные мероприятия: на свадьбу, день рождения, юбилей. Деньги, которые она за это получает, позволяют воспитывать пятерых сыновей.
Анна требует, чтобы мужчина не препятствовал ее самореализации: "Если я хочу выступать на сцене – я пойду". Покорять мир она намерена своей энергетикой, талантами и красотой.
Она также отметила, что любит уют и готовить, но по желанию. Постоянно заниматься этим не хочет, поскольку для этого есть специально обученные люди и техника. Анна предупредила, что на нее нельзя повышать голос, иначе она "уйдет в блок". В ответ она обещает мужчине поддержку в любом деле, хорошие слова и мотивирование.
"Мужчина должен быть сильный, бесстрашный. Я могу дать мужчине то, что не сможет дать двести женщин. Я для себя неповторимая", – отметила Анна.
11:34:43 31-10-2024
Таджик ей в помощь!!!
11:39:17 31-10-2024
Разумный человек, беги от такой бабы куда глаза глядят.
11:40:37 31-10-2024
и готовить, но по желанию - т.е. никогда
11:40:42 31-10-2024
собачку пусть себе заведет.
11:44:15 31-10-2024
А предыдущие пятеро коренастых куда тиканули?
12:05:36 31-10-2024
Гость (11:44:15 31-10-2024) А предыдущие пятеро коренастых куда тиканули?... Заблокировала, хотелось бы посмотреть на бородатого, кто это выберет
12:50:57 31-10-2024
Гость (11:44:15 31-10-2024) А предыдущие пятеро коренастых куда тиканули?...
Видно побрились так, что теперь не узнаешь
17:02:04 31-10-2024
Гость (11:44:15 31-10-2024) А предыдущие пятеро коренастых куда тиканули?... Она их съела... 😏👌
11:48:38 31-10-2024
собачку пусть себе заведет.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,БОРОДАТУЮ
11:50:51 31-10-2024
Уйдет в блок, я для себя неповторимая… Если подобное услышите - сразу разворачивайтесь и уходите. Молча. Ибо это клиника. В данном же случае я предположу не верное само позиционирование изначально. Она подумала, что таким эпатажем привлечет чье-то внимание. Наоборот. При отсутствии природных данных такой бред еще и в голове отобьет у любого вменяемого желание с ней общаться. Итогом станет галочка в ее резюме - снималась на первом канале телевидения. Никакого иного гешефта она не извлечет. Ей бы при пяти детях не так бы себя вести. Ну и про супружеский долг целыми днями она это красиво сказала, как раз чтобы ее повзрослевшие сыновья правильно понимали мамкину сущность.
11:53:49 31-10-2024
6-го решила завести и все от разных? так любит процесс по дню занимацца?
11:56:05 31-10-2024
там на передаче вечно треш полный
12:03:20 31-10-2024
Да вот и уходят все от хозяюшки!
12:12:31 31-10-2024
Нееее... Такое хозяйство не протянуть...
12:20:22 31-10-2024
Все отвергнутые женихи отписались?
13:24:41 31-10-2024
Возможно это театральщина и такой "хитрый" план в расчете подзаработать на ТВ. Но если она действительно верит в ту пургу что она несет, то ей вообще-то мозгоправ нужен ибо уже всё сильно запущено.
13:26:46 31-10-2024
воспитывать пятерых сыновей.
13:59:40 31-10-2024
ну про выручку от стихов на которую содержать можно 5 детей и прислугу готовящую за нее это звиздеж
в городе такие мамки работают на трех работах и не вывозят. Если нет огорода то не вывезти пятерых
но вот внешние данные у нее есть это факт. Фермера ей надо тоже с детьми
14:14:43 31-10-2024
Видимо, не хилые алименты падают)))
14:09:17 31-10-2024
Прошу прощения, тоже хочется уточнить. Дети от разных пап? Если от одного, возможно трагедия какая-то лишила отца, это одно. Пусть говорит что угодно, может неправильно строит предложения, неразвита разговорная речь, мало ли. Если от разных, охарактеризовала она себя исчерпывающе совершенно...
14:12:47 31-10-2024
Может это легенда, чтобы просто на ТВ поугорали, а в реальности актриса без детей и без денег
16:12:49 31-10-2024
Гость (11:40:42 31-10-2024) собачку пусть себе заведет. ... собачка ни в чем не виновата!
16:58:27 31-10-2024
С таким прицепом и еще секса хочет
17:09:48 31-10-2024
Наклепала пятерых иди и воспитывай , кукла
17:16:26 31-10-2024
Хорошая девчонка . 5 детей. Она уже самая счастливая. Если будет рядом хороший парень, будет ещё лучше. У нее вот так просто сложилось.
18:26:50 31-10-2024
Бородатого коренастого оленя рога имеются.
19:27:23 31-10-2024
Илья (18:26:50 31-10-2024) Бородатого коренастого оленя рога имеются.... Супруге спасибо сказал? Больше тебя никто так наградить не мог.
10:05:54 01-11-2024
Да уж... Точно клиника)