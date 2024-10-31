Мать пятерых детей с Алтая ищет свободного "коренастого бородатого смельчака"

Мужчина должен дарить ей цветы, а в ответ она обещает поддержку

31 октября 2024, 11:32, ИА Амител

Кадр из передачи "Давай поженимся!" / Rutube-канал "Давай поженимся!"

33-летняя многодетная мать из Алтайского края Анна приняла участие в передаче "Давай поженимся!" на Первом канале. Видео опубликовано на Rutube-канале программы.

"Анна выйдет замуж за коренастого бородатого смельчака, который будет дарить ей охапки цветов, носить с ней одинаковые толстовки и освобождать целый день для исполнения супружеского долга", – говорится в описании к выпуску от 30 октября.

Женщина рассказала, что пишет стихи, поздравления на различные мероприятия: на свадьбу, день рождения, юбилей. Деньги, которые она за это получает, позволяют воспитывать пятерых сыновей.

Анна требует, чтобы мужчина не препятствовал ее самореализации: "Если я хочу выступать на сцене – я пойду". Покорять мир она намерена своей энергетикой, талантами и красотой.

Она также отметила, что любит уют и готовить, но по желанию. Постоянно заниматься этим не хочет, поскольку для этого есть специально обученные люди и техника. Анна предупредила, что на нее нельзя повышать голос, иначе она "уйдет в блок". В ответ она обещает мужчине поддержку в любом деле, хорошие слова и мотивирование.