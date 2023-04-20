Бийчанка заявила, что ее изнасиловали на турбазе, но ей не поверили
В отношении девушки возбудили уголовное дело о заведомо ложном доносе
20 апреля 2023, 08:16, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В отношении 20-летней девушки из Бийска возбудили уголовное дело о заведомо ложном доносе. Об этом сообщили в СК по Республике Алтай.
По данным следствия, в ноябре 2022 года бийчанка обратилась в полицию и обвинила 32-летнего жителя Алтайского края в изнасиловании. По ее словам, все произошло якобы на турбазе в Майминском районе.
Сотрудники провели проверку, но не нашли следов преступления, а в отношении заявительницы возбудили дело.
09:02:30 20-04-2023
Правильно и сделали, что не поверили.