Бийчанки похитили постельное белье, продали его и попали под статью

Обе женщины были ранее судимы

02 декабря 2024, 08:30, ИА Амител

Полицейская мигалка / Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson

31-летняя и 42-летняя жительницы Бийска украли комплекты постельного белья, чтобы продать их. Деньги они потратили на личные нужды. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Находясь в одном из городских гипермаркетов, женщины незаметно положили в пакет два комплекта постельного белья и покинули магазин.

Пропажу обнаружили спустя неделю при просмотре записей с камер видеонаблюдения.

"Правоохранители задержали подозреваемых. Ими оказались 31-летняя и 42-летняя жительницы Бийска, обе ранее были судимы. Как было установлено в ходе разбирательства, похищенное они сразу же реализовали, а вырученные деньги потратили", – сообщили в ведомстве.

По факту кражи возбудили уголовное дело. Сейчас обе женщины находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.