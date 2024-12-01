Жительница Барнаула хотела помочь знакомому и отправила 50 тысяч рублей мошенникам
Полицейские возбудили уголовное дело
01 декабря 2024, 18:35, ИА Амител
Смартфон / Фото: pxhere.com/ru/photo/99033
Жительница Барнаула хотела выручить знакомого, но отправила 50 тысяч рублей мошенникам, сообщили в МВД Алтайского края.
51-летней горожанке пришло в мессенджере сообщение с номера ее приятеля, который попросил дать в долг.
Женщина решила помочь и через приложение банка отправила нужную сумму. После этого горожанка позвонила мужчине и узнала, что его аккаунт взломали.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданину.
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