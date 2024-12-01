Жительница Барнаула хотела помочь знакомому и отправила 50 тысяч рублей мошенникам

Полицейские возбудили уголовное дело

01 декабря 2024, 18:35, ИА Амител

Смартфон / Фото: pxhere.com/ru/photo/99033

Жительница Барнаула хотела выручить знакомого, но отправила 50 тысяч рублей мошенникам, сообщили в МВД Алтайского края.

51-летней горожанке пришло в мессенджере сообщение с номера ее приятеля, который попросил дать в долг.

Женщина решила помочь и через приложение банка отправила нужную сумму. После этого горожанка позвонила мужчине и узнала, что его аккаунт взломали.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданину.