Юристы-мошенники обманывают стариков и родственников участников СВО в Алтайском крае

В 2024 году омбудсмену Алтайского края поступило пять жалоб на недобросовестных юристов, однако основной период их активности еще впереди

18 сентября 2024, 13:10, Антон Дегтярев

Работа с документами / Фото: unsplash.com

В 2024 году уполномоченному по правам человека в Алтайском крае Антону Васильеву пришло пять жалоб от жертв юристов-мошенников. В последнее время пострадавшими оказываются как пожилые люди, так и родственники участников спецоперации. И в этом году число жертв может вырасти еще сильнее, ведь основной период активности обманщиков впереди. Об этом Антон Васильев рассказал на онлайн-конференции на сайте правительства 17 сентября 2024 года.

Как обманывают стариков?

По его словам, активнее всего мошенники обычно работают, когда начинается месячник пожилого человека: с 1 октября. Тогда под предлогом социальных акций мошенники усиливают рекламу недобросовестных юристов, которые обещают пенсионерам бесплатно оказать любую правовую помощь и помочь пройти процедуру банкротства или перерасчет размера пенсии.

"Вместо простого разъяснения норм закона и порядка самостоятельного обращения в государственные органы недобросовестные юристы навязывали гражданам заключение договоров на оказание дополнительных платных услуг по подготовке жалоб в различные органы и в том числе в мой адрес. Пользуясь невысоким уровнем юридической грамотности граждан, они составляли шаблонные жалобы с общими формулировками и большим количеством копий документов, зачастую не имеющих отношения к делу", – рассказал Васильев.

Антон Васильев / Фото: amic.ru

Как обманывают родственников участников СВО?

Также в 2024 году есть и случаи мошенничества в сфере защиты прав участников СВО. Так, родственникам пропавших без вести и пленных солдат обещают за сумму от 50 до 100 тысяч рублей помочь найти и вернуть военных домой. По факту юристы лишь производят веерную рассылку заявлений в государственные и правоохранительные органы.

И таким схемам уже не один год. К уполномоченному по правам человека в Алтайском крае ежегодно поступает до нескольких десятков обращений от жертв юристов-мошенников, сообщил Васильев.

"По каждому обращению пострадавших от действий недобросовестных юристов мы вместе с правоохранительными органами пытаемся восстановить справедливость и вернуть гражданину его средства, но, к сожалению, в большинстве случаев уже при оформлении договора на оказание своих услуг оформляют все так, чтобы человек не мог оспорить их законность", – отметил омбудсмен.

Что с этим делать?

Самый эффективный способ противостоять недобросовестным юристам – повышение правовой грамотности населения, считает Васильев. Так, омбудсмен выступает за принятие в регионе комплексного нормативного акта, который бы регулировал основы политики в сфере развития правовой грамотности и правосознания.