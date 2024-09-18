Юристы-мошенники обманывают стариков и родственников участников СВО в Алтайском крае
В 2024 году омбудсмену Алтайского края поступило пять жалоб на недобросовестных юристов, однако основной период их активности еще впереди
18 сентября 2024, 13:10, Антон Дегтярев
В 2024 году уполномоченному по правам человека в Алтайском крае Антону Васильеву пришло пять жалоб от жертв юристов-мошенников. В последнее время пострадавшими оказываются как пожилые люди, так и родственники участников спецоперации. И в этом году число жертв может вырасти еще сильнее, ведь основной период активности обманщиков впереди. Об этом Антон Васильев рассказал на онлайн-конференции на сайте правительства 17 сентября 2024 года.
Как обманывают стариков?
По его словам, активнее всего мошенники обычно работают, когда начинается месячник пожилого человека: с 1 октября. Тогда под предлогом социальных акций мошенники усиливают рекламу недобросовестных юристов, которые обещают пенсионерам бесплатно оказать любую правовую помощь и помочь пройти процедуру банкротства или перерасчет размера пенсии.
"Вместо простого разъяснения норм закона и порядка самостоятельного обращения в государственные органы недобросовестные юристы навязывали гражданам заключение договоров на оказание дополнительных платных услуг по подготовке жалоб в различные органы и в том числе в мой адрес. Пользуясь невысоким уровнем юридической грамотности граждан, они составляли шаблонные жалобы с общими формулировками и большим количеством копий документов, зачастую не имеющих отношения к делу", – рассказал Васильев.
Как обманывают родственников участников СВО?
Также в 2024 году есть и случаи мошенничества в сфере защиты прав участников СВО. Так, родственникам пропавших без вести и пленных солдат обещают за сумму от 50 до 100 тысяч рублей помочь найти и вернуть военных домой. По факту юристы лишь производят веерную рассылку заявлений в государственные и правоохранительные органы.
И таким схемам уже не один год. К уполномоченному по правам человека в Алтайском крае ежегодно поступает до нескольких десятков обращений от жертв юристов-мошенников, сообщил Васильев.
"По каждому обращению пострадавших от действий недобросовестных юристов мы вместе с правоохранительными органами пытаемся восстановить справедливость и вернуть гражданину его средства, но, к сожалению, в большинстве случаев уже при оформлении договора на оказание своих услуг оформляют все так, чтобы человек не мог оспорить их законность", – отметил омбудсмен.
Что с этим делать?
Самый эффективный способ противостоять недобросовестным юристам – повышение правовой грамотности населения, считает Васильев. Так, омбудсмен выступает за принятие в регионе комплексного нормативного акта, который бы регулировал основы политики в сфере развития правовой грамотности и правосознания.
13:24:25 18-09-2024
Юристы-мошенники --- какое сочетание
13:51:26 18-09-2024
Так и до депутатов-мошенников с министрами-мошенниками недалеко...
14:10:23 18-09-2024
Я думал, это синонимы
14:24:47 18-09-2024
Нужно чтобы государство помогало искать пропавших участников СВО, а не игнорировало эту проблему. К горе-юристам близкие обращаются от безысходности...
19:10:51 18-09-2024
Ну так чем-то надо заниматься сотням юристов, кторые ежегодно выпускают коллежди города Баранула. Вот и идут по стопам своих преподавателей, которые за подношения оценки в зачетки проставляли.
13:10:45 19-09-2024
как говорил Жиглов взятому на краже шубы ручечникову и его подельнице в фильме Место встречи изменить нельзя: номерок то вы тяпнули не тот. По закону шуба английского посла возмещается государством и тут работает закон 7-8. По десятке вам на душу населения
Действия юриста мошенническим путем обокравшего близкого родственника бойца СВО в том числе и погибшего и укравшего деньги которые государство выплатило бойцу или его отцу-матери считается пособничеством врагу а это статья совсем иная это минимум десять лет тюрьмы