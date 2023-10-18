Бийчанку проверит полиция за фотографию на звезде в парке Победы
Поступок горожанки не понравился пользователям соцсетей
18 октября 2023, 16:18, ИА Амител
Фото: "Бийский рабочий"
Жительница Бийска ради фотографии забралась на звезду в парке Победы и привлекла к себе внимание правоохранителей. Об этом рассказали в сообществе "Бийск – мой город!".
Накануне фотография с девушкой, вставшей на звезду, появилась в СМИ и соцсетях. Пользователи в интернете не поддержали поступок горожанки, некоторые отметили, что достаточно было бы просто встать рядом.
Из-за шумихи в социальных сетях историей заинтересовались правоохранители. Начали проверку.
16:41:50 18-10-2023
так не только проверить надо, но и санкции применить! странная реакция на проступок!?!
16:56:58 18-10-2023
Отправить туалеты мыть...!
19:41:09 18-10-2023
Что она зведу поломала?
22:28:08 18-10-2023
Для нынешних детей ВОВ как вам Первая мировая война.