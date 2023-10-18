НОВОСТИОбщество

Бийчанку проверит полиция за фотографию на звезде в парке Победы

Поступок горожанки не понравился пользователям соцсетей

18 октября 2023, 16:18, ИА Амител

Фото: "Бийский рабочий"
Фото: "Бийский рабочий"

Жительница Бийска ради фотографии забралась на звезду в парке Победы и привлекла к себе внимание правоохранителей. Об этом рассказали в сообществе "Бийск – мой город!".

Накануне фотография с девушкой, вставшей на звезду, появилась в СМИ и соцсетях. Пользователи в интернете не поддержали поступок горожанки, некоторые отметили, что достаточно было бы просто встать рядом.

Из-за шумихи в социальных сетях историей заинтересовались правоохранители. Начали проверку.

Бийск полиция

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

16:41:50 18-10-2023

так не только проверить надо, но и санкции применить! странная реакция на проступок!?!

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:56:58 18-10-2023

Отправить туалеты мыть...!

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:41:09 18-10-2023

Что она зведу поломала?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:28:08 18-10-2023

Для нынешних детей ВОВ как вам Первая мировая война.

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров