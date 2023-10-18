Бийчанку проверит полиция за фотографию на звезде в парке Победы

Поступок горожанки не понравился пользователям соцсетей

18 октября 2023, 16:18, ИА Амител

Фото: "Бийский рабочий"

Жительница Бийска ради фотографии забралась на звезду в парке Победы и привлекла к себе внимание правоохранителей. Об этом рассказали в сообществе "Бийск – мой город!".

Накануне фотография с девушкой, вставшей на звезду, появилась в СМИ и соцсетях. Пользователи в интернете не поддержали поступок горожанки, некоторые отметили, что достаточно было бы просто встать рядом.

Из-за шумихи в социальных сетях историей заинтересовались правоохранители. Начали проверку.