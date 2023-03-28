Вандалы в Бийске пытались разрушить звезду в парке Победы

Сотрудники полиции ищут очевидцев случившегося

28 марта 2023, 07:20, ИА Амител

Кадр из видео

В Бийске следы деятельности вандалов обнаружили в парке Победы. Об этом сообщает "Бийское телевидение".

Неизвестные попытались разрушить звезду, а также повредить элементы на военной технике.

В полиции рассказали, что сейчас ищут очевидцев произошедшего.

Напомним, что 2 февраля стало известно, что правоохранители задержали молодого человека, подозреваемого в порче стендов на Аллее памяти воинам-десантникам. Как рассказали в Следкоме, ночью 30 января трое парней в возрасте 21 и 22 лет возвращались пьяными из бара и один из ребят решил побить руками и ногами таблички.