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Вандалы в Бийске пытались разрушить звезду в парке Победы

Сотрудники полиции ищут очевидцев случившегося

28 марта 2023, 07:20, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

В Бийске следы деятельности вандалов обнаружили в парке Победы. Об этом сообщает "Бийское телевидение".

Неизвестные попытались разрушить звезду, а также повредить элементы на военной технике.

В полиции рассказали, что сейчас ищут очевидцев произошедшего.

Напомним, что 2 февраля стало известно, что правоохранители задержали молодого человека, подозреваемого в порче стендов на Аллее памяти воинам-десантникам. Как рассказали в Следкоме, ночью 30 января трое парней в возрасте 21 и 22 лет возвращались пьяными из бара и один из ребят решил побить руками и ногами таблички.

Комментарии 3

  • Быдло!, ...бухают от безысходности, малограмотные, хотелок много, а вариантов их достичь нет!!!, ищут виновных..., ломают всё подряд,..., выплеск негатива на всё....
    28 марта, Гость   Ответить
  • найдут наверняка. Те будут плакать, а уже поздно Беда в том что другим почему то это не наука. Шпанята разрисовывают например гаражи, но почему - да лишь потому что еще не знают на себе, что красить ворота и стены кооператива - это дорого, и что сломанный нос- это копец как больно, А когда это случится - еще и выяснится что никто не видел ничего, а телефон на который трясущимися рукамы было снято возмездие - почему то потерялся, тоже сломанный... Но они этого не понимают, как и того что вопрос попасться = не вопрос "да или нет", а вопрос "когда" Глупые. Не учит никто что ли...
    28 марта, Гость   Ответить
  • Воспитания "0". Было поколение пьяных детей, потом героиновых, сейчас дети из-под спайса. Россия!
    28 марта, Гость   Ответить
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