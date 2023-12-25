Бийск и Рубцовск стали одними из самых пустеющих городов России
Например, в Бийске умирает куда больше людей, чем приезжает
25 декабря 2023, 10:50, ИА Амител
Два алтайских населенных пункта попали в список российских городов, в которых стало хуже всего демографически за последние 10 лет. Рейтинг в своем Telegram-канале опубликовал преподаватель Высшей школы экономики Александр Файб.
Для исследования брались города с населением от 100 тысяч человек и данные переписей 2010 и 2020 годов.
"Для Сибири свойственна естественная убыль – старение населения, высокая смертность, сокращение числа женщин. Не помогает даже прием мигрантов: например, в Бийске умирает куда больше людей, чем приезжает", – отметил Файб.
Отмечается, что в Рубцовске за последние 10 лет население сократилось на 13,7%, а в Бийске – на 12,5%.
11:09:11 25-12-2023
У нас в городе в лихие девяностые было двацать три тысячи, а как уничтожили завод и сопутствующие предприятия, то под мудрым руководством не сменяемого, население скатилось до шестнадцати тысяч. Вот такая арифметика по всей стране.
11:51:38 25-12-2023
Гость (11:09:11 25-12-2023) У нас в городе в лихие девяностые было двацать три тысячи, а... Так руководство постоянно говорит. что для обслуживании трубы им достаточно 25 млн человек. Тут их слова с делом не расходятся
13:40:28 25-12-2023
Гость (11:51:38 25-12-2023) Так руководство постоянно говорит. что для обслуживании труб... Вы глупость сморозили. Ваше руководство, которое говорило не про 25, а про 15 млн, уже умерло. Это были слова Маргарет Тетчер, земл ей стекловатой.
15:41:26 25-12-2023
Гость (11:51:38 25-12-2023) Так руководство постоянно говорит. что для обслуживании труб... Можно подробнее - со ссылками - чьё руководство и когда об этом говорило
15:54:23 25-12-2023
Чучмек (15:41:26 25-12-2023) Можно подробнее - со ссылками - чьё руководство и когда об э... Всегда ведутся стенография и аудиография, потом естественно сразу это выкладывается в интернет с максимальными рассылками.
16:24:28 25-12-2023
Чучмек (15:41:26 25-12-2023) Можно подробнее - со ссылками - чьё руководство и когда об э... ГУГЛ в помощь!
17:26:37 25-12-2023
Гость (16:24:28 25-12-2023) ГУГЛ в помощь!... Слив засчитан
17:48:11 25-12-2023
Чучмек (15:41:26 25-12-2023) Можно подробнее - со ссылками - чьё руководство и когда об э... Где говорила теперь уже и не помню, но интернет всё хранит, поищи, но что это была Маргарет Тетчер подтверждаю.
19:17:56 25-12-2023
Николай Алтайский (17:48:11 25-12-2023) Где говорила теперь уже и не помню, но интернет всё хранит, ... Маргарет Тэтчер высказала идею, а отечественные деятели воплощают в жизнь.
12:22:28 25-12-2023
Гость (11:09:11 25-12-2023) У нас в городе в лихие девяностые было двацать три тысячи, а... Молодёжь вся уезжает искать лучшей жизни
12:36:08 25-12-2023
Гость (12:22:28 25-12-2023) Молодёжь вся уезжает искать лучшей жизни ... В СССР не уедешь, всё остальное по принципу - хорошо там, где нас нет..
13:19:51 25-12-2023
Ха-ха-ха из самых быстрорастущих - 8 городов подмосковных. Три в лидерах. Скоро вся Московская область сольется в конгломерат в котором будет проживать половина России. Эй вы там наверху, а вам вообще остальная территория РФ нужна?
13:32:09 25-12-2023
Пустеющих ахаха. Да я домой еду, после работы час, когда ехать 10мин.пустеющий ахаха
13:54:28 25-12-2023
Гость (13:32:09 25-12-2023) Пустеющих ахаха. Да я домой еду, после работы час, когда еха... так то летом на самокате,а сейчас на лыжах,да по асфальту,попробуй пешком,быстрей будет
13:58:33 25-12-2023
Странно зарплаты в среднем 70000р че не живётся людям ?
15:59:31 25-12-2023
Пап (13:58:33 25-12-2023) Странно зарплаты в среднем 70000р че не живётся людям ?... В среднем, наверно. А в городе, даже Бийск от Рубцовска на 20 отличается, в некоторых вакансиях.
18:04:35 25-12-2023
Нина Чвоцбур (15:59:31 25-12-2023) В среднем, наверно. А в городе, даже Бийск от Рубцовска на 2... А Рубцовске зарплаты больше, да и город сам лучше.
13:59:23 25-12-2023
"Наши села, вопреки мнению скептиков будут крепнуть, а города -процветать. " (с) В.Томенко и Со.
14:43:23 25-12-2023
Смотрели фильм "голодные игры"? Так вот Москва это Капитолий, а мы, особенно Сибирь , резервации, дисктриты
15:49:19 25-12-2023
Выход в том,чтобы восстановить на новой основе СССР...так должно быть ..
17:42:46 25-12-2023
Валерий (15:49:19 25-12-2023) Выход в том,чтобы восстановить на новой основе СССР...так до... Дважды в одну реку не входят. Судьба однажды дала балбесам построить СССР, но они прокакали его.
19:06:53 25-12-2023
Весь Алтай - полный деградант. При чем тут Бийск с Рубцовском. И это при том, что эти края сплошь "красные". Вот и хочется задать вопрос населению, - как, помогает вера в светлое будущее? Продолжайте дальше молиться на бюст Ильича.
21:48:05 26-12-2023
Иванушка (19:06:53 25-12-2023) Весь Алтай - полный деградант. При чем тут Бийск с Рубцовско... Давно все молятся на телевизор с Путиным, а в душе симпатизируют Советской власти. Осталось ему на площадях памятники воздвигнуть. Но все равно ни хрена не поменяется. Так что Ильич здесь совсем упомянут не к месту.
20:49:20 25-12-2023
Надо не в тырнете сидеть а работать. А то привыкли сперва мама с папой должны а потом государство должно. Всё норовит как Емеля на печи сидеть и нихрена не делая жить хорошо. Так не бывает
20:50:08 25-12-2023
Надо не в тырнете сидеть а работать. А то привыкли сперва мама с папой должны а потом государство должно. Всё норовит как Емеля на печи сидеть и нихрена не делая жить хорошо. Так не бывает
23:34:13 25-12-2023
Ната (20:50:08 25-12-2023) Надо не в тырнете сидеть а работать. А то привыкли сперва ма... Вы опоздали , надо было думать лет 20 назад , теперь работать некому .
22:18:07 25-12-2023
Рыба ищет где глубже а человек где лучше.
07:54:46 26-12-2023
Гость (13:40:28 25-12-2023) Вы глупость сморозили. Ваше руководство, которое говорило н... Но её жидовское дело живёт.
08:02:00 26-12-2023
Парней не берут в армию по два- три года, все проверяют и дают отсрочки.а почему бы военкоматам не проконтролировать чем они занимаются в эти периоды отсрочки.они ни кто ни где не работают,а болтаются все это время.а потом их вообще никуда не заставишь идти,ни в армию ни на работу.вот тебе и порядок в стране?!
15:57:01 26-12-2023
Властям нужно не на мигрантов черных заглядываться , а пытаться жизнь своих жителей улучшать . А то вновь приехавшие в скором времени поменяют власть сами .