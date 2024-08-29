Бийск может получить списанные трамваи из Москвы

Переговоры об этом сейчас ведутся

29 августа 2024, 08:14, ИА Амител

Салон трамвая / Фото: pxhere.com

Трамвайный парк Бийска могут пополнить вагоны из Москвы. Как сообщает "Бийский рабочий", предприятие "Бийскгортранс" ведет переговоры со столичным департаментом транспорта, чтобы получить трамваи, которые в столице уже списали.

Московским трамваям уже по 10-15 лет, однако они значительно моложе, чем имеющийся в Бийске транспорт. Используемые там вагоны вышли на линию еще в 80-е годы. Сейчас по городу курсируют всего 25 трамваев.

"Барнаул получит 10 новых трамваев или 40 новых автобусов. Жаба давит. А если бы у нас появились новые вагоны, это бы привлекло и пассажиров", – заявил директор "Бийскгортранса" Евгений Беляев.

Вместе с тем на ремонт вагонов, если их удастся получить, потребуется порядка 25 млн рублей. Таких денег у города нет.

В публикации отмечается, что в "Бийскгортрансе" также наблюдается нехватка сотрудников. Сейчас там работают лишь 330 человек, хотя по штатному расписанию должно быть 425.