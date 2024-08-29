Бийск может получить списанные трамваи из Москвы
Переговоры об этом сейчас ведутся
29 августа 2024, 08:14, ИА Амител
Трамвайный парк Бийска могут пополнить вагоны из Москвы. Как сообщает "Бийский рабочий", предприятие "Бийскгортранс" ведет переговоры со столичным департаментом транспорта, чтобы получить трамваи, которые в столице уже списали.
Московским трамваям уже по 10-15 лет, однако они значительно моложе, чем имеющийся в Бийске транспорт. Используемые там вагоны вышли на линию еще в 80-е годы. Сейчас по городу курсируют всего 25 трамваев.
"Барнаул получит 10 новых трамваев или 40 новых автобусов. Жаба давит. А если бы у нас появились новые вагоны, это бы привлекло и пассажиров", – заявил директор "Бийскгортранса" Евгений Беляев.
Вместе с тем на ремонт вагонов, если их удастся получить, потребуется порядка 25 млн рублей. Таких денег у города нет.
В публикации отмечается, что в "Бийскгортрансе" также наблюдается нехватка сотрудников. Сейчас там работают лишь 330 человек, хотя по штатному расписанию должно быть 425.
08:26:38 29-08-2024
Как говорится, с барского плеча. На тебе, Боже, что нам не гоже.
08:28:26 29-08-2024
Вы как допьёте бутылочку не выбрасывайте
10:25:43 29-08-2024
Гость (08:28:26 29-08-2024) Вы как допьёте бутылочку не выбрасывайте ... вы сделали мой день
08:39:47 29-08-2024
секондхэнд
09:16:42 29-08-2024
А потом в Рубцовск
09:20:52 29-08-2024
А Бийск трусы за москвичами не хочет донашивать ? Не смешно, товарищи.
10:08:40 29-08-2024
Заметьте, не Москва предлагает, Бийск сам просит. Кстати, этой просьбой бийские власти расписываются в собственной некомпетентности, достаточно вспомнить барнаульскую эпопею, когда несколько лет подряд не могли грамотно оформить заявку на бюджетное субсидирование нового транспорта, и их по формальным признакам выкидывали из очереди, и как только им удалось заполнить бланк без ошибок, им сразу выделили деньги. Соседние города сибирского региона - Омск, Кемерово, и т.д., сразу нормально всё сделали и им привалило счастье)
12:54:34 29-08-2024
Гость (10:08:40 29-08-2024) Заметьте, не Москва предлагает, Бийск сам просит. Кстати, эт... и на что же пошли эти деньги, интересно узнать?
10:24:41 29-08-2024
А что, администрация города автоперевозчиков привлечь на маршруты не пытается? Почему туда дополнительно автобусы не пустить?
10:37:03 29-08-2024
На 25 работающих трамваев 330 человек-по 13 голов? Что они делают?
10:46:36 29-08-2024
Наукоград. А как побирушка попрошайничает. Стыдоба
11:12:14 29-08-2024
мва не озадачивается утилизацией.
наукоград получает почти новый подвижной состав.
всем гуд.
11:34:22 29-08-2024
Их дороже купить, чем в Барнауле новые заказать
11:39:09 29-08-2024
Чё то снова белорусских трамваев не видать. Где 10 шт? Может, втихушку продали
11:56:30 29-08-2024
всё правильно. мы им зерно, металл, древесину и пушнину. они нам списанные трамваи. спасибо хозяевам!