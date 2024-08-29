НОВОСТИТранспорт

Бийск может получить списанные трамваи из Москвы

Переговоры об этом сейчас ведутся

29 августа 2024, 08:14, ИА Амител

Салон трамвая / Фото: pxhere.com
Салон трамвая / Фото: pxhere.com

Трамвайный парк Бийска могут пополнить вагоны из Москвы. Как сообщает "Бийский рабочий", предприятие "Бийскгортранс" ведет переговоры со столичным департаментом транспорта, чтобы получить трамваи, которые в столице уже списали.

Московским трамваям уже по 10-15 лет, однако они значительно моложе, чем имеющийся в Бийске транспорт. Используемые там вагоны вышли на линию еще в 80-е годы. Сейчас по городу курсируют всего 25 трамваев.

"Барнаул получит 10 новых трамваев или 40 новых автобусов. Жаба давит. А если бы у нас появились новые вагоны, это бы привлекло и пассажиров", – заявил директор "Бийскгортранса" Евгений Беляев.

Вместе с тем на ремонт вагонов, если их удастся получить, потребуется порядка 25 млн рублей. Таких денег у города нет.

В публикации отмечается, что в "Бийскгортрансе" также наблюдается нехватка сотрудников. Сейчас там работают лишь 330 человек, хотя по штатному расписанию должно быть 425.

Бийск общественный транспорт трамваи

Комментарии 15

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Гость

08:26:38 29-08-2024

Как говорится, с барского плеча. На тебе, Боже, что нам не гоже.

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Гость

08:28:26 29-08-2024

Вы как допьёте бутылочку не выбрасывайте

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Элен без ребят

10:25:43 29-08-2024

Гость (08:28:26 29-08-2024) Вы как допьёте бутылочку не выбрасывайте ... вы сделали мой день

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Гость

08:39:47 29-08-2024

секондхэнд

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Wert

09:16:42 29-08-2024

А потом в Рубцовск

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Гость

09:20:52 29-08-2024

А Бийск трусы за москвичами не хочет донашивать ? Не смешно, товарищи.

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Гость

10:08:40 29-08-2024

Заметьте, не Москва предлагает, Бийск сам просит. Кстати, этой просьбой бийские власти расписываются в собственной некомпетентности, достаточно вспомнить барнаульскую эпопею, когда несколько лет подряд не могли грамотно оформить заявку на бюджетное субсидирование нового транспорта, и их по формальным признакам выкидывали из очереди, и как только им удалось заполнить бланк без ошибок, им сразу выделили деньги. Соседние города сибирского региона - Омск, Кемерово, и т.д., сразу нормально всё сделали и им привалило счастье)

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Гость

12:54:34 29-08-2024

Гость (10:08:40 29-08-2024) Заметьте, не Москва предлагает, Бийск сам просит. Кстати, эт... и на что же пошли эти деньги, интересно узнать?

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Гость

10:24:41 29-08-2024

А что, администрация города автоперевозчиков привлечь на маршруты не пытается? Почему туда дополнительно автобусы не пустить?

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Гость

10:37:03 29-08-2024

На 25 работающих трамваев 330 человек-по 13 голов? Что они делают?

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Гость

10:46:36 29-08-2024

Наукоград. А как побирушка попрошайничает. Стыдоба

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Мусик

11:12:14 29-08-2024

мва не озадачивается утилизацией.
наукоград получает почти новый подвижной состав.
всем гуд.

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Гость

11:34:22 29-08-2024

Их дороже купить, чем в Барнауле новые заказать

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Барнаул

11:39:09 29-08-2024

Чё то снова белорусских трамваев не видать. Где 10 шт? Может, втихушку продали

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Гость

11:56:30 29-08-2024

всё правильно. мы им зерно, металл, древесину и пушнину. они нам списанные трамваи. спасибо хозяевам!

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