На Алтае трамвайщики заставляют пассажиров петь песни за конфету

По словам местных жителей, получается весьма позитивно

29 декабря 2022, 16:09, ИА Амител

В бийских трамваях создают для пассажиров новогоднее настроение, пишет «Бийск. Субъективно».

«Трамвайщики молодцы, ходят, пристают к гражданам, просят песню или стишок за конфетку», — рассказали в паблике.

В вагоны заходит Дед Мороз со Снегурочкой. Контакт с пассажирами помогает налаживать и кондуктор. По словам местных жителей, получается весьма позитивно.