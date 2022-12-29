НОВОСТИБийск

На Алтае трамвайщики заставляют пассажиров петь песни за конфету

По словам местных жителей, получается весьма позитивно

29 декабря 2022, 16:09, ИА Амител

В бийских трамваях создают для пассажиров новогоднее настроение, пишет «Бийск. Субъективно».

«Трамвайщики молодцы, ходят, пристают к гражданам, просят песню или стишок за конфетку», — рассказали в паблике.

В вагоны заходит Дед Мороз со Снегурочкой. Контакт с пассажирами помогает налаживать и кондуктор. По словам местных жителей, получается весьма позитивно.

Комментарии 5

  • Как-то слово "пристают" не вяжется с посылом добра и праздника.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • пристают к гражданам---еще не послали?
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Добровольно-принудительно
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Заставляете петь за минет от снегурки.
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Ласкательно-сосательно
    30 декабря, Гость   Ответить
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