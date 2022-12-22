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Спикер АКЗС узнал, сколько можно «людей набить» в новый троллейбус в Рубцовске

Романенко поучаствовал в первой поездке-обкатке одного из семи новых троллейбусов

22 декабря 2022, 16:18, ИА Амител

Председатель АКЗС Александр Романенко в ходе визита в Рубцовск осмотрел новые троллейбусы, которые готовятся выйти на маршруты, сообщает краевой парламент в своём Telegram-канале.

Напомним, накануне в Рубцовск привезли семь новых троллейбусов за 135 млн рублей. Сейчас они готовятся к обкатке на улицах города, а на линию выйдут в конце декабря.

Романенко поучаствовал в первой поездке-обкатке. Руководитель троллейбусного предприятия Сергей Черноиванов рассказал о характеристиках нового электротранспорта. В частности, вместимость троллейбуса — 101 пассажир.

«Ну это если набить. А если сидячих?» — поинтересовался спикер. Ему ответили, что сидячих мест — 36.

Фото: t.me/akzs22

Романенко отметил, что в бюджете Алтайского края на 2023 год запланированы 25 млн рублей, которые направят в Рубцовск на замену кабелей и модернизацию тяговых подстанций. Ещё 200 млн рублей запланированы на ремонт дорожной сети города, что напрямую повлияет на комфорт городского транспорта.

«Будем обновлять и электрический транспорт, и автобусный парк. Мы долго к этому шли и, наконец, начали эту большую работу. Жители городов ждут этого», — подчеркнул спикер АКЗС.

Комментарии 8

  • набить... пусть сам ездит в набитом битком транспорте.. не? слабо?
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Набить то в Рубчике и этому смогут Там народ отчаеный
    22 декабря, Гость   Ответить
  • набить ....мор....у надо набить
    22 декабря, Гость   Ответить
  • шапки
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Романенко и раньше интеллектом не отличался да и сейчас его не проявил. Жаль… вроде целый спикер парламента края…. А нет, оленевод…
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Не могут 26 от 36 отличить? Хотя бы посчитали, что ли. Вот так же и деньги - вместо 26 млн говорят 36 млн.
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Добрые люди,помогите,пожалуйста.У меня нет денег ни на что: ни на еду,ни на одежду,ни сходить постричься в парикмахерскую. Прошу каждого, кто это читает, переведите пожалуйста любую сумму.Я не мошенник и не обманываю. Я студент и попал в трудную жизненную ситуацию, когда у тебя ничего нет и тебе никто из близких тоже не может помочь.Заранее всем благодарен. Номер моей карты сбер:4274 3200 7891 2485 роман д
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, че такие злые? Гавно так и прет.
    23 декабря, Гость   Ответить
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