В Бийске подорожал проезд по понтонному мосту
Больше всего придётся заплатить водителям грузовиков
10 января 2023, 14:20, ИА Амител
Фото: «Белокуриха Лайф»
В Бийске с 10 января подорожал проезд по понтонному мосту, сообщают в паблике «Белокуриха Лайф».
Проезд по переправе для легковых автомобилей и мотоциклов отныне составляет 40 рублей, а для грузовиков массой до 3,5 тонны – 60 рублей.
Ранее сообщалось, что власти Бийска с четвёртого раза нашли подрядчика для ремонта коммунального моста.
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