В Бийске подорожал проезд по понтонному мосту

Больше всего придётся заплатить водителям грузовиков

10 января 2023, 14:20, ИА Амител

Фото: «Белокуриха Лайф»

В Бийске с 10 января подорожал проезд по понтонному мосту, сообщают в паблике «Белокуриха Лайф».

Проезд по переправе для легковых автомобилей и мотоциклов отныне составляет 40 рублей, а для грузовиков массой до 3,5 тонны – 60 рублей.

Ранее сообщалось, что власти Бийска с четвёртого раза нашли подрядчика для ремонта коммунального моста.