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В Бийске подорожал проезд по понтонному мосту

Больше всего придётся заплатить водителям грузовиков

10 января 2023, 14:20, ИА Амител

Фото: «Белокуриха Лайф»
Фото: «Белокуриха Лайф»

В Бийске с 10 января подорожал проезд по понтонному мосту, сообщают в паблике «Белокуриха Лайф».

Проезд по переправе для легковых автомобилей и мотоциклов отныне составляет 40 рублей, а для грузовиков массой до 3,5 тонны – 60 рублей.

Ранее сообщалось, что власти Бийска с четвёртого раза нашли подрядчика для ремонта коммунального моста.

 

Комментарии 6

  • Пора давно прикрыть эту сгнившую железяку- кормушку, построить новый мост, ну хватить позволять набивать карманы хомякам.
    10 января, Гость   Ответить
  • А нормальный мост нельзя построить, устроились неплохо, сколько эта временная переправа миллиардов с людей вытянула?
    10 января, Гость   Ответить
  • а с чего ему дорожать - бензина это ржавое говно не потребляет Помоему собиральщиков просто давно никто не бил
    10 января, Гость   Ответить
  • Гость, когда это воровство закончить только тогда можно будет построить мост как во Владивостоке
    10 января, Гость   Ответить
  • Так займитесь.
    10 января, Гость   Ответить
  • Мост удобный, сокращает путь в разы это факт. И то что мост гавно, на котором можно оторвать глушитель, тоже факт!!! Еду по нему только когда уровень воды высокий! И ни каких условий для людей не создают, лотают только когда дыры свистеть начинают. Я конечно не эксперт, но разве нельзя срезать берега, сделать более плавный вьезд ?! А ещё огромный факт то что - Отдельное огромное спасибо нашим доблестным слугам народа, правительству, депутатам и прочим редискам, которые уже сто лет назад должны были перевести это гавно в гос собственность, сделать что то для людей. Свой построить рядом нормальный !!!!!! Помнится не так давно были времена, когда на этом месте была ледовая переправа. И догнивающий мост вовсе был нахрен не нужен. Да только зимой, зкто бесплатно, не обогощая тех кто этого не заслуживает. Хотя не долог тот час когда уже русло настолько засрется песком что и вовсе мост будет не нужен. На зеленке чуть выше обильно вырастают острова!)))
    11 января, Гость   Ответить
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