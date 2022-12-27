В Бийске поездка на трамвае в новогоднюю ночь обойдётся в 52 рубля

С 1 по 8 января электротранспорт в наукограде будет работать по расписанию воскресенья

27 декабря 2022, 11:55, Никита Черников

Фото: amic.ru

В Бийске тариф на одну поездку на трамвае в ночь на 1 января составит 52 рубля, сообщает МУП «Бийскгортранс».

Электротранспорт в это время будет ходить по маршрутам:

№ 3С «Коммунарский» — «Садовое кольцо»

• с интервалом 37 минут с 23:00 31 декабря до 02:00 1 января;

• с интервалом 1 час 16 минут с 02:00 до 03:16 1 января.

№ 5 «Коммунарский» — «Льнокомбинат»

• с интервалом 30 минут с 22:48 31 декабря до 02:17 1 января;

• с интервалом 60 минут с 02:17 до 03:17 1 января.

№ 7С «Лесозавод «- «Садовое кольцо»

• с интервалом 42-46 минут с 23:00 31 декабря до 02:00 1 января;

• с интервалом 1 час 26 минут с 02:00 до 03:26 1 января.

«Транспортные карты долговременного пользования (месяц), ЕСТК школьника и студента и ЕТК „Трамвай Общегражданский“ в Новогоднюю ночь с 31 декабря 2022 года на 1 января 2023 года по вышеуказанным маршрутам недействительны», — отметили в пресс-службе предприятия.

С 31 декабря по 8 января электротранспорт будут работать по расписанию воскресенья.

Ранее в мэрии Барнаула объяснили, почему за проезд на общественном транспорте начали списывать по 30 рублей вместо положенных 28.